«Один экзамен за 11 лет не должен определять будущее человека»: 100-балльник считает, что ЕГЭ можно отменить

У Рустама много планов на будущее Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











Есть люди-технари, а есть гуманитарии. У первых прихрамывает русский язык, у вторых — точные науки. А есть люди — уникумы. Среди таких — житель Самары, выпускник общеобразовательного архитектурно-технического лицея политеха (СамГТУ) Рустам Ханмагомедов. Он сдал ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов, а по профильной математике — на 98. Наши самарские коллеги из 63.RU встретились с лицеистом и узнали, какой из предметов было сдавать сложнее, почему между 98 и 100 баллами — целая пропасть, что едят стобалльники на завтрак и чем бы он заменил систему ЕГЭ в 11-м классе.



Вместе с выпускником мы прогулялись на набережной Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











«Моя подготовка к ЕГЭ шла методом проб и ошибок»

— Расскажи сначала, почему выбрал профильную математику? Это обязательно у вас в лицее?



— Математику профильную сдают обычно люди, которым она необходима для поступления в вуз. Как правило, это технические вузы. Я выбрал именно само физико-математическое направление в учебе, потому что мне очень нравится эта сфера, я люблю физику и в будущем планирую стать преподавателем по физике, работать со студентами. Я вижу в себе потенциал, мне хочется преподавать физику, объяснять ее законы через понятные и привычные предметы.



— Когда ты решил, что будешь сдавать именно профильную математику?



— После того как сдал ОГЭ в 9-м классе. Тогда я понял, что уровень ЕГЭ и ОГЭ не сильно отличается. И я вполне справлюсь с профильной математикой и на ЕГЭ.



— Как готовился? И какие были сложности в подготовке?



— Я начал готовиться с десятого класса, как и все, наверное. Более усиленно — с одиннадцатого, потому что в десятом классе это, если честно, не очень хотелось делать. В основном я обращал внимание на задания, которые вызывали у меня наибольшую трудность. Это прояснялось, когда я решал варианты. То есть в основном моя подготовка шла методом проб и ошибок.



— Был у тебя какой-то режим? Вот ты, например, готовишься час по этому предмету, час по другому или как придется?



— Был приблизительный режим. Примерно каждый выходной я выбирал один из трех предметов по ЕГЭ. И готовился, решал по ним варианты, дома, сам, никого не трогал, когда у меня не было других дел.



— А какие темы в математике для тебя были более сложными?



— Конкретная тема математики, которая была для меня непростой, — это теория вероятностей. Она иногда очень непонятна и полна парадоксов.



Рустам признаётся, что у него в архиве довольно мало фото Источник: СамГТУ











— По математике у тебя 98 баллов. По русскому — все 100. К какому предмету дольше готовился?



— Подготовка к русскому сложнее, потому что в русском очень трудно найти закономерность. Как вот в математике, так же и в русском есть какие-то определенные правила, на которые можно опираться при решении различных задач. Но в русском языке много исключений, много непонятно откуда взявшихся правил, которые невозможно понять, надо просто запомнить, много словарных слов, много микроскопических моментов, о которых нужно помнить. И вот оттуда вытекают сложности.



— Получается, ты уже все ЕГЭ сдал? Что сдавал, кроме русского и математики? На сколько баллов?



— Физику на 86. Подал на апелляцию. Я точно знаю, где я ошибся, я поговорил с преподавателем по физике, она сказала, что да, вот здесь ошибся, здесь ошибся, здесь что-то не увидел, здесь арифметическую ошибку допустил. А в одном задании можно было зацепиться. Но апелляцию отклонили. Пойду на пересдачу.



— Что было сложнее всего из этих трех предметов?



— Физика. Потому что это последний предмет. После того как уже сдал первые два предмета, они показали неплохие результаты, я немного расслабился. А вот этот экзамен оказался чуть-чуть сложнее, чем ожидалось. Задания, которые я увидел там, очень-очень редко встречались в вариантах ЕГЭ, которые нам давали, которые я видел, которые решал в разных сборниках.



— Подготовка к русскому сложнее, потому что в русском очень трудно найти закономерность, — отметил Рустам Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











«ЕГЭ можно заменить»

— Этап ЕГЭ по основным предметам у тебя позади. Как считаешь, такая система тестирования сложнее для 11-классников? Не проще вернуться к экзаменам по билетам?



— Я мало знаком с системой экзаменов по билетам, но считаю, что экзамен по билетам лучше. Почему? Потому что ЕГЭ как экзамен слишком весомый. Я не считаю, что один-единственный экзамен за 11 лет должен определять будущее человека, начиная от того, где он будет учиться, и заканчивая его смыслом жизни, его работой и тем, чему он себя посвятит. Я считаю, что ЕГЭ можно заменить, и я рад, что наше государство занимается этим вопросом. Но пока достойной замены ЕГЭ нет, и он существует, и все его пишут, пока так.



— Расскажи о волнении. Сильно ли волновался и за какой предмет переживал больше всего?



— Я переживал больше всего за физику, потому что, ну, во-первых, этот же предмет был последний и это, соответственно, предмет, по которому я получал последние результаты. И когда я увидел баллы по русскому и математике, я уже не мог дождаться результатов физики, мне с ними сны снились. В течение недели мне три или четыре раза снилось, что у меня по физике совсем уж мало баллов — 40, 50... А волнение перед самими ЕГЭ у меня отсутствовало. Ко мне даже учительница подошла и сказала, что я вот спокойнее всех. В общем, волнения как такового не было.



— Когда и как узнал, что у тебя 100 баллов по ЕГЭ по русскому языку? Рассказала учительница, увидели на сайте, сообщили друзья?



— Все варианты из вышеперечисленных одновременно практически. Это было так: я просыпаюсь утром 11 июня примерно в 11 утра, а у меня мессенджер в телефоне взорвался от количества сообщений. Писали абсолютно все: люди, которые занимались русским у того же репетитора, что и я; учителя; ближайшие родственники; одноклассники. Родители и старшая сестра увидели на сайте, а одноклассники узнали от учителей. Им тоже результаты ЕГЭ приходят.



— Ты был уверен в своем ЕГЭ по русскому или результат удивил?



— Откровенно говоря, я не был уверен в результате в 100 баллов. Я считаю, что мне повезло. В каком плане? Когда есть знание, попадаются хороший вариант и адекватный проверяющий — всё это перемешивается — и получается 100 баллов. Да, я много знал, я много учился, но все выпускники так делают. Но есть люди, которые много учатся, много знают, но им просто не везет ни с вариантом, ни с проверяющим, и 100 баллов не выходит.



— А как вышло с математикой? Как и когда ты узнал про свои 98 баллов?



— В этом году математика пришла с русским в один день, хотя сдавали с разницей почти в неделю. Когда я сдал математику, был уверен, что написал ее хорошо и получу не ниже 96 баллов. Я точно знал, где я ошибся, понял это через час после выхода с экзамена. За эту ошибку мне и сняли баллы. И получил то, что получил. И хоть кажется с первого взгляда, что разница между 98 и 100 невелика, на самом деле между ними — целая пропасть.



Выпускник признаётся: на ЕГЭ он был очень спокоен Источник: СамГТУ











«В меня больше верили одноклассники, чем я сам»

— Сколько баллов нужно для поступления в вуз?



— В разные вузы по-разному. Например, в МФТИ (Московский физико-технический институт) на специальность, куда я хочу подавать документы, нужно 277 баллов. Но чем больше баллов, тем лучше.



— В какие вузы еще хочешь подавать документы? Сколько у тебя есть времени?



— Есть время до конца июля. Например, в МФТИ подать документы надо до 25 июля. Но я, как и большинство выпускников, буду подавать документы в несколько вузов. Сейчас составляю список, анализирую, какой вуз в этом списке хороший, а какой — отличный (смеется). Пока в моем списке питерские, московские вузы, из местных — Самарский университет. Но пока список еще дополняется.



— Ты бы сам где предпочел учиться?



— Плох тот солдат, кто не мечтает стать генералом. Я хочу в Москву. Понятно, что я там буду жертвовать удобствами: у меня тут дом, родители, друзья. А там придется жить в общежитии, социализироваться, заводить новые знакомства. Через небольшие трудности и неудобства придется пройти.



— Верил в себя на ЕГЭ? Может быть, обещал сдать на спор какой-нибудь предмет на 100 баллов?



— В меня больше верили одноклассники, чем я сам (смеется). Они точно знали, они были уверены больше, чем я, что я наберу большое количество баллов. В плане ЕГЭ я себя чувствовал скорее переоцененным, чем недооцененным, потому что мне присуждали большее количество баллов, чем я изначально намеревался набрать. Просто я старался как-то воздерживаться от мысли о том, что я сейчас приду, всё напишу и всё у меня будет отлично. Нет, я просто спокойно к этому относился.



— А были у тебя какие-то талисманы или приметы на экзаменах?



— Ну, если это можно таким назвать... Это, скорее, биологические приметы. Я просто понимаю, что нужно моему организму перед тем, как нормально написать ЕГЭ. Я хорошо спал и просто хорошо с утра ел. Всё, что мне нужно было, — это просто поспать и поесть. Перед экзаменами у меня начинался мандраж, главное было — его перебороть, успокоиться и лечь в кровать. Что я и делал. Спал я часов по восемь-девять перед каждым экзаменом. То есть спал я хорошо и ел тоже хорошо.

— А что именно ел? Какой был завтрак стобалльника?



— Я ел очень плотно. Ел на завтрак порции как в обед. Перед одним из экзаменов — макароны по-флотски, например. Считаю, что нормально поесть перед экзаменом просто необходимо. Выпускники тратят столько нервов, что растолстеть за время экзаменов ну просто невозможно.



— Ты сказал, что рассматриваешь как вариант для поступления московские вузы. А почему Москва? Считаешь, что в Самаре уровень образования ниже, чем в столице?



— Я не считаю, что дело в этом. Просто хочется в столицу, потому что там менталитет другой. Я много общался с людьми, которые сейчас живут в Москве, у них какое-то другое отношение к людям, что ли. Не хуже и не лучше, чем в Самаре, просто другое. Это чувствуется на уровне общения с людьми.



Когда пришли результаты ЕГЭ, телефон Рустама буквально взорвался Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











«Нашел, чем можно себя психологически восстанавливать»

— Какие у тебя хобби?



— Играю в баскетбол. Но не профессионально, только для себя. Я просто нашел, чем можно себя психологически восстанавливать. Это, знаете, когда очень долго-долго учишься и уже как будто какая-то непроглядная учеба, и там в ней сон где-то затерялся. И надо себя как-то психологически разгружать, потому что всегда работать мозгом — это трудно. Я просто прихожу на площадку с мячиком, побегаю два часа, и считайте, что психологически уже перезагружусь. Я начну как будто быстрее соображать, острота ума прибавится.



— Когда ты пришел к этому? Сколько лет в твоей жизни баскетбол?



— Любая смена деятельности — это психологическая разгрузка. Мне такой вид разгрузки понравился в конце 10-го класса. Вот так наткнулся на баскетбол и начал играть. Еще я играю на гитаре и немного пою. Я раньше в школе состоял в вокально-инструментальном ансамбле, он называется «Бард-вокал», до сих пор существует. Но там постоянная смена кадров: 11-классники выпускаются, приходят ребята из младших классов. Я начал играть и петь в четвертом классе, и, когда у меня классе в шестом или седьмом начал ломаться голос, я практически перестал петь. И начал уделять больше времени инструменту.

— Может быть, еще чем-то занимаешься?



— Сейчас нет. А раньше чем только не занимался! Собирал кубик Рубика, играл в шахматы, играл на гитаре, играл в баскетбол, учился жонглировать. Считаю, что вот тех увлечений, которые у меня имеются, баскетбол и музыка, мне вполне достаточно, и мне их хватает для того, чтобы чувствовать себя полноценным. Я сейчас обычный стритбольный игрок. Прихожу на площадки и играю с теми, кто там уже есть. Возможно, на первом курсе университета буду играть в команде.



— А какие еще планы на первый курс?

