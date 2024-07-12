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Образование подробности «Отодвиньте на второй план все уроки»: школьники рассказали, что помогло им сдать ЕГЭ на 100 баллов

«Отодвиньте на второй план все уроки»: школьники рассказали, что помогло им сдать ЕГЭ на 100 баллов

Собрали истории трех выпускников, которые получили на экзамене максимальный балл

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2 комментария
Эти ребята могут собой гордиться

Чтобы хорошо подготовиться к предметам, которые сдаешь на ЕГЭ, стоит отодвинуть на второй план все остальные уроки. Такой совет дают выпускники 64-го лицея Омска, которые смогли сдать экзамен на 100 баллов. Истории 100-бальников рассказывают наши омские коллеги из NGS55.RU.

И пока одни из них всё еще ждут зачисления в вузы, Елизавета Дмитриенко может похвастаться тем, что уже поступила. Она будет учиться за границей, на полном гранте. Правда, раскрывать страну, в которую собирается переехать, Елизавета не захотела. Учиться будет на инженера.

Помимо учебы, Лиза увлекается географией

— Я поступила на факультет инжиниринга, только в конце первого курса буду выбирать профиль. Сейчас думаю над промышленной инженерией или машиностроением.

Готовиться к ЕГЭ Лиза начала осенью одиннадцатого класса. Она решила сдавать физику, математику, русский и английский языки. В сумме за четыре экзамена смогла получить 389 баллов. На сто баллов школьница сдала физику.

— Ради подготовки к экзаменам не пришлось жертвовать жизнью вне школы. Непрофильные школьные предметы ушли на второй план, а всё учебное время заняла подготовка к физике и математике. Но и то целыми днями за учебой я не сидела. Только за полторы недели до экзаменов стала заниматься почти ежедневно. Как мне кажется, в 11-м классе нужно сфокусироваться именно на предметах, которые будут нужны для сдачи ЕГЭ. Ну и, конечно, нужно меньше волноваться, так как из-за волнения можно допустить много глупых ошибок. Именно из-за нервов и невнимательности я потеряла значимые баллы на математике.

Лиза набрала 97 баллов по русскому языку, по 96 баллов по профильной математике и английскому.

Помимо подготовки к ЕГЭ, девочка активно занималась спортом. Также Лиза увлекается географией.

— Я собираю географические карты, много читаю о разных странах, знаю флаги всех стран. В последнее время интересуюсь астрономией и астрофизикой. Смотрю разные видео и документальные фильмы. Помимо учебы, пару раз в неделю я ходила в спортзал, чтобы разгрузиться.

К экзаменам Лиза готовилась самостоятельно, но дополнительно спрашивала у учителей об особенностях оформления заданий в ЕГЭ.

— В школе нам очень подробно и понятно рассказали всю необходимую теорию, поэтому отдельно заниматься с репетитором было незачем. Но в ЕГЭ много различных тонкостей и формальностей, которых ученик иногда просто не знает. Из-за этого можно потерять баллы. Как мне показалось, на экзаменах было точно то же самое, что мы учили в школе. Конечно, где-то стоило знать, как делаются определенные задания именно в формате ЕГЭ, но ничего кардинально нового не было.

Второй стобалльницей по физике стала Екатерина Карпина. Как и Лиза, она не прибегала к помощи репетиторов.

Катя — золотая медалистка

— В школе очень сильные учителя. С восьмого класса дважды в год у нас проходили своеобразные сессии по физике. К ним мы готовились основательно. И когда началась подготовка к ЕГЭ, стало понятно, что экзаменационные задания легче тех, что мы решали на сессиях.

К физике Катя готовилась раз в неделю. Она открывала прошлогодние варианты заданий и самостоятельно их разбирала.

— Самое главное, нужно разобраться в формате экзамена. Понять все его тонкости и то, чем он отличается от контрольных на уроке. Здесь важно набить руку.

Помимо физики, Катя сдавала профильную математику (95 баллов) и русский язык (83 балла). Она хочет поступить в МГТУ им Баумана.

Также Катя отметила, что при подготовке к экзаменам очень важно окружить себя единомышленниками.

— Одиннадцатиклассникам я хочу пожелать найти ребят, с которыми им будет интересно не только отдыхать, общаться, но также и учиться. Мне кажется, очень важно найти единомышленников, которые так же, как и ты, готовы работать и учиться. Потому что зубрежка в одного может быть утомительной. А вот, благодаря возможности обсудить задачи, поделиться идеями, где-то пошутить, ты и сам не замечаешь, как летит время. Ты успеваешь не только учиться и прокачивать свои навыки, но и получать удовольствие от общения. От того, что ты находишься в кругу людей, с которыми тебе интересно.

В жизни Кати, помимо учебы, также присутствует и спорт.

— Спорт в моей жизни был всегда. Сначала я профессионально занималась спортивной аэробикой, потом пошла в спортзал. 11-й класс не стал исключением. Я стабильно, три раза в неделю, ходила в зал. Меня расслаблял даже обычный бег на дорожке. Главное, чтобы в наушниках играли любимые песни.

ЕГЭ никак не повлиял на жизнь выпускника лицея Михаила Трофимова. Без ежедневной зубрежки парень получил 100 баллов по математике. Как он сам признается, помогла длительная подготовка к олимпиадам, а не к самому экзамену.

Миша нашел единомышленников

— Я с 10-го класса участвую в разных олимпиадах. В выпускной год стал победителем олимпиады «Физтех», победителем всесибирской олимпиады и призером регионального этапа всероссийской олимпиады. Поэтому на экзамене хватило этих знаний вперемешку с тем, что нам преподавали на уроках.

Парень отмечает, что школьная программа настроена на подготовку к ЕГЭ, поэтому задания на экзамене не были чем-то новым и страшным. Репетитор у него был только по русскому языку. Ко всему остальному Миша готовился с учителями и самостоятельно.

— Никаких секретных приемов или зубрежки до потери пульса не было, всё было по настроению. Единственное, что в расписании было постоянно, — репетитор по русскому языку и тренировки в спортзале. Я понимаю, что эти экзамены лишь одни из немногих, которые у меня будут в дальнейшем. Мне кажется, что ни один экзамен не стоит того, чтобы ради него чересчур чем-то жертвовать. Не нужно тратить по 10 часов в день на подготовку, лучше спланировать свое время так, чтобы не перегореть.

В итоге парень сдал русский язык на 86 баллов, физику — на 96, а информатику — на 95. Сейчас в планах у Миши поступить в Московский физико-технический институт (МФТИ).

У нас есть и другие примеры — когда школьники завалили ЕГЭ. Однако это не помешало им построить карьеру и получить высшее образование.

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Комментарии
2
Гость
12 июля 2024, 13:08
умные кассиры в пятерочке очень нужны
Гость
12 июля 2024, 13:08
я получал 567 балов и ничо вот молчу сижу
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