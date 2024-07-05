«Разочаровалась в профессии»: выпускница сибирского колледжа устроила скандал на вручении дипломов

По мнению горожанки, педагоги порой вели себя непрофессионально Источник: Инцидент Кузбасс / Telegram











Выпускница расположенного в Новокузнецке Кузбасского колледжа архитектуры, строительства и цифровых технологий Алина Ш. обвинила преподавателей учреждения в неподобающем обращении. С критикой педагогов она выступила на церемонии вручения дипломов, видео ее речи распространилось в соцсетях, в частности, его выложили в паблике «Инцидент Кузбасс».

По словам выпускницы, учившейся производству неметаллических конструкций, за четыре года в колледже у нее и сокурсников не раз возникали неприятные ситуации по вине преподавателей. Как утверждает девушка, педагоги беспочвенно обвиняли учащихся ее группы во вранье, порой затягивали проверку их работ до поздних часов, из-за чего студенты, проживавшие в отдаленных местах, не могли уехать домой. Также девушка рассказала, что ей известно о ситуации, когда преподаватель колледжа отобрал чертеж у одного из студентов и отдал другому.

— Возможно, наша группа является исключением, и только нам так «повезло» за четыре года. Я с гордостью могу сказать, что полностью разочаровалась в своей профессии. За все время сталкивалась с непрофессионализмом преподавателей, хотя стоит сказать, что были и [обратные] яркие примеры, — отметила выпускница во время выступления.

Выпускница добавила, что некоторых студенток колледжа направляли на производственную практику в качестве арматурщиц. В результате девушкам приходилось ежедневно поднимать тяжелые конструкции, вес которых превышал 20 кг.

В своей речи новокузнечанка не уточнила, кто именно из преподавателей неподобающе обращался с ней и ее сокурсниками. При этом она отметила некоторых педагогов, которые выделялись с положительной стороны — это Ольга Сигарева, Ольга Кучко и Анастасия Келлер.

В комментарии телеграм-каналу Mash Алина рассказала, что на выступление ее вдохновил пример студентки Тамбовского областного медицинского колледжа, которая озвучила похожие слова на аналогичной церемонии в своем учреждении несколько дней назад. Новокузнечанка призналась, что боялась публично критиковать преподавателей, однако все-таки сумела взять себя в руки и вышла на сцену. Как говорит девушка, она хотела защитить от несправедливости сокурсниц и не видела другого способа сделать это.

Корреспондент NGS42.RU обратился за комментарием в Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий. Там заявили, что не будут напрямую общаться с нами и предложили отправить запрос в Министерство образования Кузбасса.

В ведомстве нам сообщили, что по информации, которую озвучила выпускница на торжественном вручении дипломов, будет организована проверка. Далее приводим комментарий пресс-службы Минобра Кузбасса полностью:

— Производственную практику А.М. Шабалина вместе со своими одногруппниками проходила в Кемеровском ДСК, где получала профессиональные навыки, в том числе по рабочей специальности «Арматурщик». Шабалина сама просила распределить ее на производственную практику именно в Кемеровский ДСК после экскурсии на предприятие.



Руководителем практики от колледжа была классный руководитель гр. ПСК 20–1О.А. Кучко. Нареканий или замечаний от других студентов или родителей за все годы обучения не поступало.

О.А. Кучко как классный руководитель готовила характеристики на А.М. Шабалину в инспекцию по делам несовершеннолетних для снятия её с учета. Каких-то жалоб как при прохождении практики, так и после неё от самой А.М. Шабалиной не поступало. Руководство предприятия пошло навстречу матери и А.М. Шабалиной и перевело её в одну бригаду со всеми студентами. А.М. Шабалина защитила отчет по производственной практике на оценку «отлично».

Руководителем дипломного проектирования у А.М. Шабалиной являлась О.А. Кучко. Шабалиной всё выполнялось вовремя, по графику. Никакие чертежи у неё не забирали и не переделывали. Наоборот, ей была устроена индивидуальная репетиция (предзащита). Все консультации с А.М. Шабалиной руководитель проводила в первой половине дня. Студентка защитилась на оценку «отлично».

После торжественного вручения дипломов выпускники гр. ПСК 20–1 (всего 8 человек) разошлись, бесед с ними не проводилось. Никаких коллективных или индивидуальных требований или просьб о встрече с руководством колледжа как во время обучения, так и после окончания обучения, от выпускников не поступало, — говорится в предоставленном NGS42 комментарии.

По данным с сайта Кузбасского колледжа архитектуры, строительства и цифровых технологий, он был основан в 1948 году. В учреждении обучается около 1300 человек. Директором колледжа работает Михаил Ляховец, учредителем выступает администрация правительства Кузбасса.