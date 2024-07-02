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Образование Студентка передумала учиться в новосибирском медуниверситете — суд обязал ее оплатить занятия

Студентка передумала учиться в новосибирском медуниверситете — суд обязал ее оплатить занятия

Иск к жительнице Прокопьевска подал Минздрав Новосибирской области

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3 комментария
Девушка начала учиться в НГМУ в 2019 году, но в 2021 году бросила учебу

Центральный районный суд города Прокопьевска в Кемеровской области обязал бывшую студентку Новосибирского государственного медицинского университета (НГМУ) оплатить учебу. Об этом сообщается на сайте суда.

Жительница Прокопьевска заключила договор о целевом обучении в новосибирском медвузе в 2019 году. По условиям договора девушка была обязана окончить университет, а затем отправится работать по специальности в одну из больниц Новосибирской области на три года.

Но в феврале 2021 года девушка передумала учиться и подала заявление на отчисление по собственному желанию.

Представители Минздрава Новосибирской области подали в суд на девушку, поскольку она не соблюдала условия договора о целевом обучении.

Суд изучил материалы дела и постановил — жительница Кемеровской области должна оплатить расходы на обучение в размере 268 тысяч рублей, а также госпошлину истку в 5880 рублей — всего почти 274 тысячи рублей.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее мы рассказывали историю новосибирской студентки Анны Загородюк, которая поступила в вуз в Австрии. Девушка рассказала, что за учебу она платит меньше, чем в Новосибирске.

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Новосибирская область Кемеровская область Студенты НГМУ Минздрав Новосибирской области
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Комментарии
3
248332
2 июля 2024, 23:35
Всё должно быть по справедливости- за тебя платили, ты не выполнил условия контракта-ПЛАТИ!!! Такой бардак творится с целевым обучением в медицине это капец! ( сам работаю хирургом-знаю).
ВOТ
2 июля 2024, 23:32
Выходит если не учится, то тебя не отчислят.
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