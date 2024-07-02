Студентка передумала учиться в новосибирском медуниверситете — суд обязал ее оплатить занятия

Девушка начала учиться в НГМУ в 2019 году, но в 2021 году бросила учебу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Центральный районный суд города Прокопьевска в Кемеровской области обязал бывшую студентку Новосибирского государственного медицинского университета (НГМУ) оплатить учебу. Об этом сообщается на сайте суда.



Жительница Прокопьевска заключила договор о целевом обучении в новосибирском медвузе в 2019 году. По условиям договора девушка была обязана окончить университет, а затем отправится работать по специальности в одну из больниц Новосибирской области на три года.



Но в феврале 2021 года девушка передумала учиться и подала заявление на отчисление по собственному желанию.



Представители Минздрава Новосибирской области подали в суд на девушку, поскольку она не соблюдала условия договора о целевом обучении.



Суд изучил материалы дела и постановил — жительница Кемеровской области должна оплатить расходы на обучение в размере 268 тысяч рублей, а также госпошлину истку в 5880 рублей — всего почти 274 тысячи рублей.



Решение суда пока не вступило в законную силу.

