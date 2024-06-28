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Образование тест Русский не родной? Редкий умник знает, что означают эти 10 слов

Русский не родной? Редкий умник знает, что означают эти 10 слов

Проверьте, насколько богат ваш словарный запас

921
3 комментария
Да ладно, не так уж страшно провалить этот тест — ведь в нём можно узнать что-то новое

У любого явления и предмета в русском языке обязательно найдется короткое и емкое обозначение. Правда, не каждое из них мы знаем. И это порой касается даже самых простых вещей. Думаете, вы из тех, кто безошибочно подберет нужно слово в любой ситуации? Давайте проверим.

ТЕСТПройден 299 раз
1 / 10
Что такое фосфен?
  • Звездочки или точки, которые вы видите, когда трете глаза
  • Приспособление для стирки белья
  • Один из видов горного минерала
  • Мощный фен
2 / 10
Наверно, вы часто видите трамваи или даже ездите на них каждый день, но знаете ли вы, как называется токоприемник на крыше трамвая?
  • Антенна
  • Пантограф
  • Электросвод
  • Рога
3 / 10
Для чего нужен хьюмидор?
  • Хранить сигары
  • Хранить гитары
  • Создавать туман
  • Создавать обман
4 / 10
У многих холодильник просто завешан магнитами, привезенными из разных стран. Вы знаете, как называется эта традиция?
  • Магнитофилия
  • Сувенирофилия
  • Виафилия
  • Яздесьбылфилия
5 / 10
Слово «мюзле» вам о чем-нибудь говорит?
  • Еще бы! Музыкальный скрипичный инструмент
  • Ну а как иначе! Это старинный головной убор (и у меня такой есть)
  • Спрашиваете! Это же такие бусы
  • Конечно! Это проволочная уздечка, удерживающая пробку на бутылке шампанского
6 / 10
Есть подозрение, что на этот вопрос лучше всего ответят девушки. Но и мужчины у нас не промах! Итак, что такое швенза?
  • Заколка для волос в виде крабика
  • Заколка для волос в виде гномика
  • Основа для сережки, за которую она подвешивается на ухо
  • Длинные бусы, переплетенные между собой
7 / 10
А знакомо ли вам слово бибабо?
  • Естественно, это слово образовано от фамилий трех литературных критиков — Бибирев, Бахарев, Большаков. У них был кружок «Бибабо».
  • Это традиционное французское блюдо
  • Это кукла, которую надевают на руку в виде перчатки
  • Это специальная коробка для хранения болтиков
8 / 10
Знаете, как называется состояние, когда тяжело вставать с постели рано утром?
  • Ауторексия
  • Дисания
  • Каланофобия
  • Похмелье
9 / 10
Что такое тенета?
  • Тень от кустарника
  • Ловушка для ловли зверей
  • Рыболовная сеть
  • Сумка, с которой ходят за продуктами в магазин
10 / 10
А есть среди наших читателей те, кто боится всего, что связано с грозой? Знаете, как называется этот страх?
  • Грозафобия
  • Стратофобия
  • Бронтофобия
  • Ойблинфобия

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Комментарии
3
Гость
28 июня 2024, 12:11
Что за очередная бредятина от НГС-иноагентов? 👎 По их кривой логике, если не знаешь иностранных снов из подборки, значит плохо владеешь русским! 😁
Гость
28 июня 2024, 12:20
Депилыпля...
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