Русский не родной? Редкий умник знает, что означают эти 10 слов

У любого явления и предмета в русском языке обязательно найдется короткое и емкое обозначение. Правда, не каждое из них мы знаем. И это порой касается даже самых простых вещей. Думаете, вы из тех, кто безошибочно подберет нужно слово в любой ситуации? Давайте проверим.
Что такое фосфен?
- Звездочки или точки, которые вы видите, когда трете глаза
- Приспособление для стирки белья
- Один из видов горного минерала
- Мощный фен
Наверно, вы часто видите трамваи или даже ездите на них каждый день, но знаете ли вы, как называется токоприемник на крыше трамвая?
- Антенна
- Пантограф
- Электросвод
- Рога
Для чего нужен хьюмидор?
- Хранить сигары
- Хранить гитары
- Создавать туман
- Создавать обман
У многих холодильник просто завешан магнитами, привезенными из разных стран. Вы знаете, как называется эта традиция?
- Магнитофилия
- Сувенирофилия
- Виафилия
- Яздесьбылфилия
Слово «мюзле» вам о чем-нибудь говорит?
- Еще бы! Музыкальный скрипичный инструмент
- Ну а как иначе! Это старинный головной убор (и у меня такой есть)
- Спрашиваете! Это же такие бусы
- Конечно! Это проволочная уздечка, удерживающая пробку на бутылке шампанского
Есть подозрение, что на этот вопрос лучше всего ответят девушки. Но и мужчины у нас не промах! Итак, что такое швенза?
- Заколка для волос в виде крабика
- Заколка для волос в виде гномика
- Основа для сережки, за которую она подвешивается на ухо
- Длинные бусы, переплетенные между собой
А знакомо ли вам слово бибабо?
- Естественно, это слово образовано от фамилий трех литературных критиков — Бибирев, Бахарев, Большаков. У них был кружок «Бибабо».
- Это традиционное французское блюдо
- Это кукла, которую надевают на руку в виде перчатки
- Это специальная коробка для хранения болтиков
Знаете, как называется состояние, когда тяжело вставать с постели рано утром?
- Ауторексия
- Дисания
- Каланофобия
- Похмелье
Что такое тенета?
- Тень от кустарника
- Ловушка для ловли зверей
- Рыболовная сеть
- Сумка, с которой ходят за продуктами в магазин
А есть среди наших читателей те, кто боится всего, что связано с грозой? Знаете, как называется этот страх?
- Грозафобия
- Стратофобия
- Бронтофобия
- Ойблинфобия