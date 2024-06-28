В России не остается бесплатного образования? Выучить ребенка становится дороже на 20% каждый год

Родители готовы отправлять детей в другие города, чтобы только выучить. Высокие баллы ЕГЭ могут ничего не значить Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Резонансный законопроект депутатов об отмене ЕГЭ (и возвращении вместо него привычных выпускных экзаменов в школах) пока остается на рассмотрении в профильном комитете Госдумы по просвещению. Документ был внесен еще 6 июня.



Глава Рособрнадзора Анзор Мусаев заявил, что дискуссия об отмене ЕГЭ должна быть экспертной, и начаться может только после сдачи этого самого экзамена. Значит, время вот-вот настанет: 21 июня был последний резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам. Теперь принимаются заявления на пересдачу, которая состоится 4–5 июля.



О том, что необходима дискуссия вокруг судьбы ЕГЭ, заявляли и премьер-министр Михаил Мишустин, и министр просвещения Сергей Кравцов. Правда, Кравцов заявил, что «речи об отмене ЕГЭ не идет, идет обсуждение совершенствования».



Между тем, дискуссия об отмене (ну, или «совершенствовании» ЕГЭ, по словам министра) плавно перетекла в другую — о проблемах приемной кампании в вузы и колледжи, которая официально стартовала в России в четверг, 20 июня, и продлится до 29 августа.



Вот официальные цифры

Для абитуриентов вузов будет доступна 621 тысяча бюджетных мест, что является самым большим количеством за последние годы, сообщает Минобрнауки. Около 73% бюджетных мест распределены в регионы, больше всего мест выделено вузам Татарстана (23 тысячи), Свердловской области (19,7 тысячи) и Ростовской области (18,3 тысячи). Однако стоит помнить, что только целевых мест около 145,4 тысячи. А примерно 10% всех бюджетных мест распределяются по различным квотам.



Больше всего бюджетных мест выделено на направления: «Образование и педагогические науки» (75 тыс.), «Информационные технологии» (почти 48,5 тыс.), «Клиническая медицина» (почти 30 тысяч), «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» (27 тысяч) и «Машиностроение» (21,5 тысячи).



Высшее образование становится все менее доступным

Впрочем, за валовыми цифрами не видно людей. Пока чиновники отчитываются о рекордных показателях, высшее образование на самом деле становится менее доступным. Всё — из-за дороговизны обучения. На бюджетных местах в хороших вузах по-прежнему огромный конкурс, причем теперь бьются уже не стобалльники ЕГЭ, а лауреаты всевозможных олимпиад, число которых только растет.



— Конечно, рост стоимости высшего образования в России угрожает его доступности. Образовательные услуги дорожают до 20% в год, что становится серьезной проблемой для многих семей, — сказала MSK1.RU преподаватель математики, автор интерактивного обучения MRIE Ирина Савина. — Думаю, обсуждение возможной замены ЕГЭ традиционными вступительными экзаменами в вузах служит отвлечением от более насущных проблем стоимости и доступности образования.



— При этом Минобрнауки радуется тому, что из-за падения курса рубля в Россию приезжает всё больше иностранных студентов.



— Ну да, пока для российских студентов увеличение стоимости образования может стать критической проблемой, для иностранных эта же стоимость остается привлекательной. Это делает Россию привлекательной для обучения иностранных специалистов, но несет риски для отечественного рынка труда!



Знаете, может сложиться ситуация, когда Россия станет экспортером квалифицированных кадров, в то время как внутри страны будет дефицит специалистов.



Если лучшие умы уедут за границу, это ослабит профессиональный и научный потенциал России. Так что важно найти баланс между привлечением иностранных студентов и доступностью образования для россиян. А для этого нужно обеспечить доступность и качество образования для всех слоев населения.



— Вопрос стоимости высшего образования, его доступности когда-то ушел на второй план. Но в ближайшее время, к сожалению, он встанет очень остро, — говорит доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова. — Рост цен на обучение стимулируют устаревание аудиторного фонда, коммуникаций, необходимость регулярного ремонта, не всегда финансируемое за счет бюджетных средств.



Дефицит врачей и дороговизна обучения

Огромные валовые показатели приема на места в вузы, о которых заявляют в правительстве, не радуют и другого эксперта — Александрину Адамович, руководителя проекта «Частная медицина — это не про бизнес».



— Перед детьми ставится одна-единственная цель: поступить во что бы то ни стало хоть куда-нибудь. И вот, отучившись на профессию, вчерашние дети просто не хотят работать по полученной специальности, — говорит Адамович. — Сегодня мы наблюдаем выраженный дефицит кадров в медицинской сфере. Ситуация может стать критической: в государственных поликлиниках на прием к узкопрофильному специалисту в Москве надо записываться за 2–3 недели. А в регионах период ожидания может достигать шесть месяцев! Приходится ждать приезда специалиста из областного центра, как на гастроли! Увы, не все доживают до приема.



— При этом стоимость обучения в медвузах одна из самых высоких в России. Многие талантливые дети, мечтающие стать докторами, не потянут такую плату.



— Повышение стоимости образования коррелируется с общим повышением стоимости жизни. И далеко не каждая семья может позволить себе платить за образование своего ребенка. Это было и это будет.

