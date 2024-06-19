НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+16°

облачно, без осадков

ощущается как +13

4 м/c,

зап.

 749мм 50%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,04
EUR 93,30

ТЕМА ДНЯ

В Кузбассе нашли убитой 12-летнюю девочку

iPhone в два клика
Лето с пользой
Семье запретили кондиционер
Как не пропустить отпуск
Тысячи долларов за Lego
Чем завлекать туристов в город
Откровения Мити Фомина
100-балльница ЕГЭ с окраины
«О`Кей» закрывает гипермаркет
НГС в Telegram
Образование Куда можно поступить сегодня и легко найти работу через 10 лет: топ специальностей

Куда можно поступить сегодня и легко найти работу через 10 лет: топ специальностей

В одной картине показали лучшие и худшие направления

2 573
27 комментариев
В стране наблюдается сильный дисбаланс между выпускниками вузов и получившими среднее профессиональное образование

До 2035 года в России будет одновременно наблюдаться переизбыток кадров в одних сферах и дефицит специалистов в других. Например, на рынке труда много журналистов и политологов, а технических специалистов не хватает, выяснили эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Они разработали прогноз развития рынка труда до 2035 года и установили, какие специалисты к тому времени будут наиболее сильно нужны работодателям.

— В наибольшей степени такая контртенденция (превышение числа выпускников над потребностями рынка. — Прим. ред.) проявилась в следующих — исключительно гуманитарных — специальностях: политические науки и регионоведение, средства массовой информации и информационно-библиотечное дело, искусствознание, языкознание и литературоведение. По этим специальностям прирост выпускников за 2019–2023-й — около 15–30%, а ожидаемый спрос кратно меньше числа выпускников, — отмечают в ЦМАКП.

Помимо этого, дисбаланс есть не только между спросом и предложением по группам профессий и специальностей, но и по уровням системы образования. До 2035 года переизбыток специалистов с дипломом высшего образования составит 2,7 млн человек, а дефицит работников со средним профессиональным образованием — 3,6 млн человек.

Чтобы быть востребованным на рынке труда через 10 лет, стоит рассматривать для поступления такие направления:

  • информационная безопасность;

  • архитектура;

  • фармация;

  • нанотехнологии и наноматериалы;

  • оружие и системы вооружения;

  • информатика и вычислительная техника.

Помимо гуманитарных специальностей в список невостребованных попали также сельское, лесное и рыбное хозяйство

Некоторые специальности, которые эксперты ЦМАКП, отнесли к невостребованным, сейчас еще вполне конкурентны на рынке труда. Однако по ним уже наблюдается превышение числа выпускников и поступающих в вузы над спросом у работодателей. Если сейчас на одну вакансию может приходиться по 2–4 человека, то к 2035 году эта тенденция разовьется и приведет к сложностям в поиске работы.

До 2030 года потребность России в дополнительных специалистах составит 2,4 млн человек. Власти пытаются минимизировать риски и последствия. Так, с 2025 года в РФ заработает национальный проект «Кадры», который поможет решить проблему с нехваткой и переизбытком кадров в стране.

ПО ТЕМЕ
Образование Специалист Вуз СПО Нехватка кадров Кадры
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Полнолуние в Козероге: как оно скажется на знаках Зодиака и чего нельзя делать в этот день — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
По дороге чуть не задушила жаба: во сколько россиянам обойдется путь по платным трассам к Черному морю
Диана Храмцова
выпускающий редактор MSK1.RU
Мнение
Почему лучше успеть оформить загранпаспорт до 1 июля и как это сделать — советует юрист
Дмитрий Дерен
адвокат
Мнение
Почему не надо ехать на Байкал. Непопулярное мнение местного жителя о том, что не так с великим озером
Виктор Лучкин
журналист
Мнение
«Работа учителя — это ад»: педагог — о причинах своего решения навсегда уйти из профессии
Ирина Васильева
тюменская учительница
Рекомендуем
Знакомства

Алина ,  27

Тоня,  55

Василий,  28

Ольга,  46

Dima,  46

Оленька Фролова,  27

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление