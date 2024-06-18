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Образование Не журналист и не политолог: какую специальность выбрать, чтобы в будущем легко найти работу

Не журналист и не политолог: какую специальность выбрать, чтобы в будущем легко найти работу

В одной картине собрали топ и антитоп направлений

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В стране наблюдается сильный дисбаланс между выпускниками вузов и получившими среднее профессиональное образование

До 2035 года в России будет одновременно наблюдаться переизбыток кадров в одних сферах и дефицит специалистов в других. Например, на рынке труда много журналистов и политологов, а технических специалистов не хватает, выяснили эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Они разработали прогноз развития рынка труда до 2035 года и установили, какие специалисты к тому времени будут наиболее сильно нужны работодателям.

«В наибольшей степени такая контртенденция (превышение числа выпускников над потребностями рынка — прим.ред.) проявилась в следующих — исключительно гуманитарных — специальностях: политические науки и регионоведение, средства массовой информации и информационно-библиотечное дело, искусствознание, языкознание и литературоведение. По этим специальностям прирост выпускников за 2019–2023 около 15–30%, а ожидаемый спрос кратно меньше числа выпускников», — отмечают в ЦМАКП.

Помимо этого, дисбаланс есть не только между спросом и предложением по группам профессий и специальностей, но и по уровням системы образования. До 2035 года переизбыток специалистов с дипломом высшего образования составит 2,7 млн человек, а дефицит работников со средним профессиональным образованием — 3,6 млн человек.

Чтобы быть восстребованным на рынке труда через 10 лет, стоит рассматривать для поступления такие направления:

  • информационная безопасность

  • архитектура

  • фармация

  • нанотехнологии и наноматериалы

  • оружие и системы вооружения

  • информатика и вычислительная техника.

Помимо гуманитарных специальсностей в список невосстребованных попали также сельское, лесное и рыбное хозяйство,

Некоторые специальности, которые эксперты ЦМАКП, отнесли к невостребованным, сейчас еще вполне конкурентны на рынке труда. Однако по ним уже наблюдается превышение числа выпускников и поступающих в вузы над спросом у работодателей. Если сейчас на одну вакансию может приходиться по 2–4 человека, то к 2035 году эта тенденция разовьется и приведет к сложностям в поиске работы.

До 2030 года потребность России в дополнительных специалистах составит 2,4 млн человек. Власти пытаются минимизировать риски и последствия. Так, с 2025 года в РФ заработает национальный проект «Кадры», который поможет решить проблему с нехваткой и переизбытком кадров в стране.

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