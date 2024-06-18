Не журналист и не политолог: какую специальность выбрать, чтобы в будущем легко найти работу

В стране наблюдается сильный дисбаланс между выпускниками вузов и получившими среднее профессиональное образование Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











До 2035 года в России будет одновременно наблюдаться переизбыток кадров в одних сферах и дефицит специалистов в других. Например, на рынке труда много журналистов и политологов, а технических специалистов не хватает, выяснили эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Они разработали прогноз развития рынка труда до 2035 года и установили, какие специалисты к тому времени будут наиболее сильно нужны работодателям.

«В наибольшей степени такая контртенденция (превышение числа выпускников над потребностями рынка — прим.ред.) проявилась в следующих — исключительно гуманитарных — специальностях: политические науки и регионоведение, средства массовой информации и информационно-библиотечное дело, искусствознание, языкознание и литературоведение. По этим специальностям прирост выпускников за 2019–2023 около 15–30%, а ожидаемый спрос кратно меньше числа выпускников», — отмечают в ЦМАКП.



Помимо этого, дисбаланс есть не только между спросом и предложением по группам профессий и специальностей, но и по уровням системы образования. До 2035 года переизбыток специалистов с дипломом высшего образования составит 2,7 млн человек, а дефицит работников со средним профессиональным образованием — 3,6 млн человек.

Чтобы быть восстребованным на рынке труда через 10 лет, стоит рассматривать для поступления такие направления:

информационная безопасность

архитектура

фармация

нанотехнологии и наноматериалы

оружие и системы вооружения

информатика и вычислительная техника.

Помимо гуманитарных специальсностей в список невосстребованных попали также сельское, лесное и рыбное хозяйство, Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы











Некоторые специальности, которые эксперты ЦМАКП, отнесли к невостребованным, сейчас еще вполне конкурентны на рынке труда. Однако по ним уже наблюдается превышение числа выпускников и поступающих в вузы над спросом у работодателей. Если сейчас на одну вакансию может приходиться по 2–4 человека, то к 2035 году эта тенденция разовьется и приведет к сложностям в поиске работы.