275 тысяч и ты студент: когда начнется приемная кампания в новосибирских вузах — смотрим самые дорогие специальности

Подавать документы можно и лично и дистанционно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В новосибирских университетах 20 июня начинается приемная кампания. В следующий четверг абитуриенты смогут подавать документы на обучение в тот вуз, о котором мечтали. НГС посмотрел самые дорогие специальности трех популярных университетов города.



На сайте НГУ сообщается, что прием документов для иностранных граждан и лиц без гражданства начался 1 марта, для граждан Российской Федерации начнется 20 июня. Прием не зависит от сроков сдачи и получения результатов ЕГЭ (результаты основного периода должны прийти до 26 июня).

Завершится кампания 7 июля для поступающих по творческому направлению («Журналистика»), 10 июля — для поступающих по результатам вступительных испытаний, которые проводит университет, 25 июля — для поступающих в рамках контрольных цифр по результатам ЕГЭ и 20 августа — для поступающих на платную основу.

Сейчас в НГУ дороже всего учиться на экономическом факультете на менеджменте, обучение обойдется в 120 тысяч рублей за семестр (240 тысяч рублей за год). Чуть дешевле обучение стоит на лечебном деле — 116 тысяч рублей за семестр (232 тысячи рублей в год), психология в свою очередь обойдется в 115 тысяч рублей в семестр (230 тысяч рублей в год).

В СИУ РАНХиГС самое дорогое направление искусства и гуманитарные науки — 188 100 рублей за год, в 172 420 рублей в год обойдется обучение на менеджменте, государственное и муниципальное управление, реклама и связь с общественностью. Столько же стоит специалитет на специальностях: психология служебной деятельности, экономическая безопасность, таможенное дело, правовое обеспечение национальной безопасности.

Поступающим в НГТУ больше всего придется заплатить за кинооператорство — 137,5 тысячи рублей за семестр (275 тысяч рублей в год), в 100 350 рублей в семестр (200 700 тысяч рублей за год) за обучение на направлениях техническая физика, боеприпасы и взрыватели, баллистика и гидроаэродинамика, авиастроение, самолето- и вертолетостроение, техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, наноинженерия, нанотехнологии и микросистемная техника.