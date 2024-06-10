Учитель истории уволился, когда не ответил на 10 из 10. А вам по силам эти задачи из ЕГЭ?

Выпускники часто спорят о том, кто из них пишет самых сложный экзамен. И если сдающие обществознание и литературу еще могут мериться между собой, то, когда в комнату заходят те, кто собрался писать экзамен по истории, остальные гуманитарии замолкают. Всем школьникам известно: ЕГЭ по истории — это не шутка, а самая настоящая проверка на прочность. Думаете, завалить его может только пропащий двоечник? Тогда попробуйте сами ответить на вопросы из экзамена по истории.
- Храм Василия Блаженного
- «Синопсис, или Краткое описание о начале русского народа»
- «Сказание о князьях Владимирских»
- «Домострой»
1) Объединение Киева и Новгорода под властью князя Олега.
2) Дунайские походы князя Святослава Игоревича.
3) Призвание на княжение варягов.
4) Введение уроков и погостов.
- 3, 1, 2, 4
- 3, 1, 4, 2
- 3, 2, 4, 1
- 4, 3, 1, 2
- Коллегии
- Земства
- Военные округи
- Дисциплинарное высшее присутствие
1) Присоединение Новгорода к Москве.
2) Нашествие хана Батыя.
3) Принятие первого Судебника.
4) Семилетняя война.
- 2, 1, 3, 4
- 4, 1, 2, 3
- 2, 4, 3, 1
- 1, 2, 4, 3
- 1746
- 1813
- 1755
- 1789
- «Сказание о Мамаевом побоище»
- «Домострой»
- «Шемякин суд»
- «Апостол»
«Военно-политический блок ряда стран Европы, созданный перед Первой мировой войной в качестве противовеса Германии и ее союзникам. Страны, входившие в данный союз, оказали военно-политическую поддержку белому движению в ходе Гражданской войны».
- Тройственный союз
- Страны Оси
- Антанта
- АНЗЮС
- Генерал-прокурор
- Коллегия
- Подушная подать
- Присяжный заседатель
- В 1904
- В 1915
- В 1906
- В 1910
1) Осип Бове.
2) Андрей Рублев.
3) Варфоломей Растрелли.
4) Аристотель Фиораванти.
- 2, 4, 3, 1
- 3, 1, 4, 2
- 4, 2, 1, 3
- 3, 2, 4, 1