Учитель истории уволился, когда не ответил на 10 из 10. А вам по силам эти задачи из ЕГЭ?

Выпускники часто спорят о том, кто из них пишет самых сложный экзамен. И если сдающие обществознание и литературу еще могут мериться между собой, то, когда в комнату заходят те, кто собрался писать экзамен по истории, остальные гуманитарии замолкают. Всем школьникам известно: ЕГЭ по истории — это не шутка, а самая настоящая проверка на прочность. Думаете, завалить его может только пропащий двоечник? Тогда попробуйте сами ответить на вопросы из экзамена по истории.

