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Образование тест Учитель истории уволился, когда не ответил на 10 из 10. А вам по силам эти задачи из ЕГЭ?

Учитель истории уволился, когда не ответил на 10 из 10. А вам по силам эти задачи из ЕГЭ?

Каким-то чудом школьники справляются с ними каждый год

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Напряженно думать об истории России три с половиной часа не каждый сдюжит!

Выпускники часто спорят о том, кто из них пишет самых сложный экзамен. И если сдающие обществознание и литературу еще могут мериться между собой, то, когда в комнату заходят те, кто собрался писать экзамен по истории, остальные гуманитарии замолкают. Всем школьникам известно: ЕГЭ по истории — это не шутка, а самая настоящая проверка на прочность. Думаете, завалить его может только пропащий двоечник? Тогда попробуйте сами ответить на вопросы из экзамена по истории.

ТЕСТ
1 / 10
Какой из этих памятников культуры был создан в XVII веке?
  • Храм Василия Блаженного
  • «Синопсис, или Краткое описание о начале русского народа»
  • «Сказание о князьях Владимирских»
  • «Домострой»
2 / 10
Расположите события в хронологическом порядке:

1) Объединение Киева и Новгорода под властью князя Олега.
2) Дунайские походы князя Святослава Игоревича.
3) Призвание на княжение варягов.
4) Введение уроков и погостов.
  • 3, 1, 2, 4
  • 3, 1, 4, 2
  • 3, 2, 4, 1
  • 4, 3, 1, 2
3 / 10
Иван III и Василий III учредили приказы, Александр I — министерства. А что учредил Петр I?
  • Коллегии
  • Земства
  • Военные округи
  • Дисциплинарное высшее присутствие
4 / 10
Расположите события в хронологическом порядке:

1) Присоединение Новгорода к Москве.
2) Нашествие хана Батыя.
3) Принятие первого Судебника.
4) Семилетняя война.
  • 2, 1, 3, 4
  • 4, 1, 2, 3
  • 2, 4, 3, 1
  • 1, 2, 4, 3
5 / 10
В каком году был открыт Московский университет?
  • 1746
  • 1813
  • 1755
  • 1789
6 / 10
Автором какого из этих памятников культуры был протопоп Сильвестр?
  • «Сказание о Мамаевом побоище»
  • «Домострой»
  • «Шемякин суд»
  • «Апостол»
7 / 10
О чем идет речь?

«Военно-политический блок ряда стран Европы, созданный перед Первой мировой войной в качестве противовеса Германии и ее союзникам. Страны, входившие в данный союз, оказали военно-политическую поддержку белому движению в ходе Гражданской войны».
  • Тройственный союз
  • Страны Оси
  • Антанта
  • АНЗЮС
8 / 10
Три из этих четырех терминов возникли в эпоху Петра I. Какой появилось позже?
  • Генерал-прокурор
  • Коллегия
  • Подушная подать
  • Присяжный заседатель
9 / 10
В каком году была проведена столыпинская аграрная реформа?
  • В 1904
  • В 1915
  • В 1906
  • В 1910
10 / 10
Кто из этих деятелей жил раньше, а кто позже? Расположите их в хронологическом порядке:

1) Осип Бове.
2) Андрей Рублев.
3) Варфоломей Растрелли.
4) Аристотель Фиораванти.
  • 2, 4, 3, 1
  • 3, 1, 4, 2
  • 4, 2, 1, 3
  • 3, 2, 4, 1

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