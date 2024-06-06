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Образование тест Даже отличники ошибутся: у вас нет шансов пройти этот тест по русскому языку

Даже отличники ошибутся: у вас нет шансов пройти этот тест по русскому языку

Никаких «жи/ши», только хардкор!

251
1 комментарий
Как чужие ошибки исправлять, так мы все грамотеи. А на самом деле?


Пожалуй, нет на свете человека, который бы знал абсолютно все правила русского языка. Присмотритесь к знакомым грамотеям: наверняка они напрочь забыли, в каких случаях в прилагательном пишется одна «н» и как склонять иностранные имена. Хотя что мы сразу о знакомых? Давайте проверим, как эти и другие правила помните вы. В каждом вопросе этого теста мы неправильно написали одно из слов. Догадаетесь, какое?

ТЕСТ
1 / 10
Какое из этих слов написано неправильно?
  • Предыюньский
  • Прединфарктный
  • Постинфарктный
  • Безынициативный
2 / 10
Если вы всегда склоняли имена и фамилии по наитию, а не по правилам, то точно не скажете, где тут закралась ошибка
  • Роман Жюля Верна
  • Рассказ Жан-Поль Сартра
  • Актер в роли Сквозняк-Дмухановского
  • Живаго стало страшно
3 / 10
А здесь что не так?
  • Полвторого
  • Пол-Чебоксар
  • Пол деревни
  • Пол-арбуза
4 / 10
Повторим суффиксы -иц- и -ец-. Итак, где мы ошиблись?
  • Книжеца
  • Письмецо
  • Пальтецо
  • Платьице
5 / 10
На этот вопрос мы даем вам ровно 5 секунд
  • Сравнять с землей
  • Выровнять стопку тетрадей
  • Равняйсь! Смирно!
  • Подровнять кончики
6 / 10
Как пишется этот фразеологизм?
  • Не то, чтобы
  • Не то что бы
  • Не то, что бы
  • Не то чтобы
7 / 10
Одно из сложнейших правил русского языка — «одна и две "н" в прилагательных и причастиях». Сможете вспомнить его и найти, где мы ошиблись?
  • Незванный
  • Негаданный
  • Нежданный
  • Нечаянный
8 / 10
Мы часто произносим подобные фразы, когда строим планы. А правильно ли мы их говорим?
  • До скольки ты будешь в школе?
  • До скольких ты будешь в школе?
9 / 10
Видите неправильный вариант? А он есть.
  • Человеко-день
  • Жарптица
  • Изба-читальня
  • Купля-продажа
10 / 10
Что-то мы сами в каждом вопросе ошибаемся — даже в этом!
  • Четырехъярусный
  • Двухъякорный
  • Трехъактный
  • Четырехокись

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