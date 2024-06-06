Даже отличники ошибутся: у вас нет шансов пройти этот тест по русскому языку

Пожалуй, нет на свете человека, который бы знал абсолютно все правила русского языка. Присмотритесь к знакомым грамотеям: наверняка они напрочь забыли, в каких случаях в прилагательном пишется одна «н» и как склонять иностранные имена. Хотя что мы сразу о знакомых? Давайте проверим, как эти и другие правила помните вы. В каждом вопросе этого теста мы неправильно написали одно из слов. Догадаетесь, какое?
- Предыюньский
- Прединфарктный
- Постинфарктный
- Безынициативный
- Роман Жюля Верна
- Рассказ Жан-Поль Сартра
- Актер в роли Сквозняк-Дмухановского
- Живаго стало страшно
- Полвторого
- Пол-Чебоксар
- Пол деревни
- Пол-арбуза
- Книжеца
- Письмецо
- Пальтецо
- Платьице
- Сравнять с землей
- Выровнять стопку тетрадей
- Равняйсь! Смирно!
- Подровнять кончики
- Не то, чтобы
- Не то что бы
- Не то, что бы
- Не то чтобы
- Незванный
- Негаданный
- Нежданный
- Нечаянный
- До скольки ты будешь в школе?
- До скольких ты будешь в школе?
- Человеко-день
- Жарптица
- Изба-читальня
- Купля-продажа
- Четырехъярусный
- Двухъякорный
- Трехъактный
- Четырехокись