«Нельзя унижать». Учитель года и депутат Госдумы — о том, как можно было избежать скандала с лифчиками на ЕГЭ

На видео попало, как девушка подняла кофту и показала охраннику лифчик Источник: из видео Министерства образования Воронежской области











Воронежские школьники продолжают сдавать ЕГЭ. Например, вчера прошли экзамены по обществознанию и физике, а в ближайшие дни выпускникам предстоит писать информатику, историю, биологию и иностранные языки — в зависимости от того, что они выбрали для поступления в вуз. Тем временем люди продолжают обсуждать ЕГЭ по русскому языку, который 28 мая в воронежской школе № 62 прошел со скандалом федерального уровня. Подробности — в материале Voronezh1.ru.



В школу пришли сдавать экзамен выпускники вечерней школы № 11. И несколько ее учениц пожаловались, что им пришлось снимать белье, чтобы попасть на ЕГЭ. Якобы металлические детали лифчиков «пищали» при проходе через рамки.



Школьницы говорят, что многим пришлось раздеваться прямо на улице перед входом в школу. В региональном Министерстве образования изначально сказали, что изучили записи с камер видеонаблюдения и на них «нарушения этических норм не наблюдается».



Но при более пристальном просмотре стало явно видно, что одной девочке пришлось поднять кофту и показать охраннику лифчик.



Люди, которые следили в новостях за всей этой историей, ждали, когда же власти опубликуют вторую часть видео — с улицы. Тогда бы стало понятно, действительно ли выпускницы снимали бюстгальтеры перед входом в школу. Но в региональном правительстве в итоге сказали, что видео публиковать не будут — по просьбе родителей учеников и по рекомендации правоохранительных органов.

Видео с улицы есть, но его так и не показали Источник: Элиза Дейграф / Voronezh1.ru











Олег Смолин, доктор философских наук, депутат Госдумы от КПРФ, первый заместитель председателя думского комитета по науке и высшему образованию, считает, что ситуацией должны заниматься вовсе не правоохранители:



— Мое глубокое убеждение, что проблема эта не правоохранительная, а педагогическая. Я не уверен, что правильно привлекать сюда правоохранительные органы. <...> У нас было закрытое заседание комитета по просвещению с участием депутатов других комитетов, в том числе и моих. И мы договорились, что во время ЕГЭ мы не будем напрягать ситуацию, потому что надо дать возможность ребятам спокойно сдать этот самый ЕГЭ, как бы мы к нему не относились.



Олег Смолин полагает, что проблему в школе № 62 можно было решить, прибегнув к здравому смыслу:



— Я уверен, что можно было внести изменения в инструкцию. Не с юридической точки зрения, а с точки зрения смысла: если металлоискатели всё равно звенят, предупредить парня или девушку, что они будут под особым контролем — сидеть на первой парте, под специальным наблюдением учителя и наблюдателей: «Мы вас просто предупреждаем, что если у вас что-то окажется, то мы вам помочь не сможем». И после этого пропускать. Я считаю, что нельзя унижать человеческое достоинство наших детей.

Выпускники говорят, что те самые рамки в школе № 62 уже не были такими «чувствительными» во время следующего экзамена — по математике Источник: Элиза Дейграф / Voronezh1.ru











Своим мнением по поводу произошедшего с корреспондентом Voronezh1.ru поделился и Григорий Назаров, лауреат всероссийского конкурса «Учитель года России — 2018», учитель гимназии № 9 в Химках:



— Представители, которые реализуют охранные услуги на территории образовательного учреждения, в котором идет сдача экзаменов, должны быть научены. Они должны быть научены процедурно, и они должны быть научены ну хоть немного психологически. Потому что ребенок, который приходит на экзамен, он действительно совершенно ничего плохого не задумывал, он просто нервничает, у него трясутся руки, и он действительно может просто банально забыть выложить телефон. Это не злой умысел — просто забыл.



И в этом случае школьнику очень важно правильное психологическое сопровождение — хотя бы просто с помощью разговора, считает Григорий Назаров:



— Сейчас это очень важная задача, она образовательная. То есть речь идет об обучении персонала, который задействован в процедуре проведения экзамена. Тем более, что это сотрудники, с которых экзамен, по сути дела, начинается. Вот ты заходишь в школу, вот охранники, вот организаторы. И от того, в какой атмосфере они провели детей, как они встречают гостей, как они им помогают ориентироваться, как они их поддерживают словами — от этого зависит очень многое.



Пока история с лифчиками закончилась тем, что Лариса Хопрова, директор школы № 11, ученицы которой пожаловались на «досмотр с раздеванием» перед ЕГЭ, написала заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом стало известно 2 июня. Это объяснили ее выходом на пенсию.

Лариса Хопрова написала заявление через несколько дней после скандала Источник: из видео управления образования Воронежа









