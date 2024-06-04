Завалила ЕГЭ, но построила карьеру: три жизнеутверждающих истории, которые помогут не опустить руки

Экзамены могут нагнать волнение, но провал не значит, что впереди невозможно будет добиться успеха Источник: Анна Дужий, Татьяна Тухватулина, Никита Кудрявцев











В разгаре основной период сдачи ЕГЭ. Многие выпускники сейчас едут на топливе «нервы сдали, и я сдам»: переживают, плачут, но продолжают готовиться к экзаменам. Некоторым кажется, что, если они не сдадут, жизнь пойдет под откос. Но, как говорится, выход есть всегда. Наши омские коллеги из NGS55.RU собрали три жизнеутверждающих истории, героини которых завалили ЕГЭ, однако это не помешало им построить карьеру и получить высшее образование.



Тимлид, перепутавший клетки в бланке

Анна Дужий работает тимлидом в омской IT-компании Deeplay. Анна организует работу команды и распределяет задачи между разработчиками. Девять лет назад она провалила ЕГЭ по математике, потому что ошиблась клетками: девушка вписала ответы в другое поле, а робот считал их как ошибку. Анна рассказала, что за это ей долгое время было стыдно:



— Я была уверена в том, что математику решу хорошо. У меня никогда с ней не было проблем. Давление вокруг этого экзамена заставило меня волноваться, я думаю, это и привело к тому, что я перепутала клетки. Мне было грустно и стремно от того, что на предмете, который я люблю и знаю, так провалилась. Плакала дня три и повторяла родителям фразу «какая же я тупая!».

Анна работает в IT-компании Источник: предоставлено Анной Дужий











Анна взяла себя в руки и через год пересдала математику. По ее словам, помогла поддержка родителей, которые поняли переживания дочери:



— Этим экзаменом реально пугают в школах, поэтому родители меня не корили. Я считаю, что не стоит так переживать из-за ЕГЭ, в жизни уж точно много будет поводов за что-то переживать. Я пересдала ЕГЭ и набрала 80 баллов. Независимо от того, как я сдала бы второй раз, думаю, счастья меньше бы не стало. Сейчас работаю в IT с командой, которая в основном только математикой и занимается.



Журналистка, провалившая ЕГЭ два раза

Журналистка Ирина Чернышева пишет для NGS55.RU о театре, криминале и судебной практике. До этого она пять лет работала в областном министерстве культуры. Ирина рассказала, что выпускалась в год, когда ЕГЭ только-только вводили:



— Это был эксперимент, и мы еще не понимали всей серьезности ситуации. Нас не досматривали, не обыскивали и не запугивали карьерой неудачника. Русский я написала хорошо, а вот на ЕГЭ по алгебре набрала семь баллов, наугад потыкав в тесте ответы. В университет я не поступила: не хватило баллов.

Ирина путешествует, работает журналистом и пишет для омского театра Источник: Татьяна Тухватулина, Ирина Чернышева











Ирина решила, что свободный от учебы год потратит на работу, а поступать будет позже. На следующий год она поступила на истфак, но через три года бросила учебу в классическом университете и подала документы на филолога. Ирине нужно было сдать ЕГЭ по литературе, но и здесь ее ждала неудача:



— В день, когда нужно было сдавать ЕГЭ по литературе, я проспала и не попала на сдачу. Не было паники, в то время я уже работала журналистом и понимала, что без профессии не останусь, а сдавать экзамены можно хоть каждый год. Но ждать не пришлось: мне повезло, что университет собрал таких, как я, и провел внутренний экзамен. Я прошла и поступила на первый курс, начав всё заново. Я считаю, что ЕГЭ не показывает знаний и уровень подготовки человека к профессии. И это точно не то, из-за чего можно отказываться от карьеры. Если, конечно, выпускник не планирует быть врачом или инженером. Есть много возможностей: развить свои хобби, найти работу или дать себе время подумать, чем действительно вы хотите заниматься.



Маркетолог, не прошедший на бюджет

Дария Вадимова — контент-маркетолог с пятилетним стажем. Сейчас она работает в маркетинговом агентстве, а до этого была SMM-редактором в одном из омских изданий. Десять лет назад девушка написала ЕГЭ по математике на минимальное количество баллов, позволявшее получить оценку «сдано». Из-за этого Дария не поступила на бюджет. Наша героиня рассказала, что родственники не стали ее успокаивать и поддерживать:



— Тогда на гуманитарных факультетах учитывалась математика, когда поступаешь. В следующем году ее плюсовать перестали. Мне казалось, что это конец, что ничего хорошего уже не будет в моей жизни. Стрессовала ужасно: плакала, плохо спала. Не могла представить свое будущее, а еще давили родственники.

Дария тяжело переживала провал на экзаменах Источник: Анастасия Мамаева, Никита Кудрявцев











Дария поступила на платное отделение филологического факультета по профилю «Русский язык и МХК». А через год смогла перевестись на бюджет, так как два семестра училась на пятерки:



— Я очень старалась попасть на бюджет, и у меня это получилось. Я стала старостой, познакомилась с замечательными людьми, с которыми дружу до сих пор, и вспоминаю время студенчества с большой любовью и благодарностью. ЕГЭ навело меня на мысли, что математика совсем не мое, и что, конечно, нужно относиться к таким этапам более ответственно. Провал на ЕГЭ не помешал карьере, ее я начала строить еще в студенчестве. Я писала посты для омского издания, где и пригодились мои знания в гуманитарной сфере.



Что говорят психологи?

По словам детского психолога Натальи Дружиной, выпускнику важно понимать, что экзамен не определяет жизнь и судьбу:

— Важно понимать, что это всего лишь экзамен. Это небольшой шаг, и экзамен всегда можно пересдать. Важно, чтобы родители это понимали и не ставили ЕГЭ важнее состояния ребенка. Делаем подготовку к экзамену комфортной. Не нужно 24 часа тратить на зубрежку. Мозг не способен работать в таком режиме. Например, мы 2–3 часа учим, повторяем, а всё остальное время тратим на себя.

С этим согласна и психолог Наталья Целевич. По ее словам, перегруз зубрежкой может поднять тревожность ребенка:

— Когда растет тревожность, мы не можем быть продуктивными. Вся энергия уходит на борьбу с тревожностью. Есть такие случаи, когда дети-отличники проваливают экзамен, потому что они в волнении жили месяц, неделю, сутки. За несколько суток до экзамена мы знаний не наберем, поэтому наша задача — дать организму отдохнуть, выспаться, хорошо есть, бывать на свежем воздухе. Это половина успеха. Психическое прямо зависит от физического. Хорошее упражнение — представить: а что самое худшее может произойти, если я не сдам? При близком рассмотрении это может показаться не таким фатальным. Можно пробовать «заземляться». Например, надеть резиночку на руку и оттягивать, когда тревога начинает подниматься.

Психолог Наталья Дружина рассказала, что подростку в период экзаменов важно обращать внимание на свое окружение и не поддаваться чужим переживаниям: