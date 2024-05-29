Показала лифчик охраннику. Выпускников заставляют раздеваться перед ЕГЭ и укорачивают двери в туалетах. Что говорят чиновники

Некоторым девушкам пришлось писать экзамен без белья Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В воронежской школе девочек заставили снимать нижнее белье перед ЕГЭ — из-за того, что оно «пищало» в рамках металлодетекторов. Об этом нашим коллегам из Voronezh1.ru рассказала одна из учениц, которая попросила не называть ее имя. Речь идет о школе № 62. Там писали ЕГЭ по русскому языку.



— Я ученица другой школы, но русский язык отправили писать именно в эту, — рассказала собеседница Voronezh1.ru.

По ее словам, металлоискатели начали срабатывать на бюстгальтеры школьниц, поэтому охрана начала «разбираться», что же у них там пищит, и заставила снимать белье.

— В мою аудиторию зашли три девушки без лифчиков. Одну девушку не пропускали в корсете. Других просили снять косточки. Девушку с брекетами допустили только через час. <...> Лифчики снимали не в туалете. Был заход в школу, и там стояла рамка. Кто пищал, их выводили, на улице их проверяли, потом они проходили и опять пищали, и им говорили: «Снимайте лифчик». Кто-то говорил: «Показывайте». Кому-то проверяли просто шорты. Некоторые снимали в коридоре, некоторые выходили на улицу. Папа одной моей одноклассницы насчитал только на улице 11 девочек, которые выходили снимать лифчики. А сколько их было внутри, неизвестно.

Школьница рассказала, что среди охраны были как женщины, так и мужчины:

— Одна или две женщины и точно двое мужчин. Это я могу сказать 100%.

По словам нашей собеседницы, следующий экзамен — 31 мая — у нее должен проходить в этой же школе:

— Что мы будем делать, мы не знаем.

Еще одна девушка рассказала нам, что некоторые школьницы плакали из-за сложившейся ситуации:

— Я когда в туалет заходила, там девочка сидела заплаканная. Я говорю: «Что случилось?» Оказывается, у нее был брюлик какой-то на белье, и с нее его сняли просто-напросто. И не отдавали, пока, я так понимаю, она экзамен не напишет. То есть то, что она покажет этот брюлик на белье, их это вообще никак не останавливало.

Также девушек возмутило, что в кабинках туалета не было дверей:

— Мы не знаем, не было ли их там всегда или их сняли только перед ЕГЭ, но была только одна кабинка с дверью — очень узкая и по пояс.

В региональном Министерстве образования сначала сообщили, что в ситуации разбираются и «всё выясняют», а потом предоставили первые результаты заседания рабочей группы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), проводящей служебное расследование по ситуации в пункте приема экзамена (ППЭ) на базе школы № 62. Главный вывод — нарушений не обнаружено.

Как сообщили чиновники от образования, более 130 выпускников из 143, прибывших в ППЭ, прошли рамку металлодетектора без возникновения звукового сигнала и были направлены вместе с организаторами в аудиторию. Лишь проход некоторых участниц вызвал звук металлодетектора.



В Минобре уверены, что конфликтных ситуаций в рамках входа в ППЭ не зафиксировано. Признаков тревожности, нервного возбуждения у выпускников не наблюдалось. К 09:50 вход в ППЭ был завершен, все участники размещены в аудиториях, апелляций на нарушение порядка ГИА участниками экзамена подано не было, актов о досрочном завершении испытаний не составлялось. В медицинский пункт было одно обращение, вызванное плохим самочувствием выпускницы. После оказания медпомощи она вернулась в аудиторию. Нарушений порядка ГИА в ходе проведения экзамена ни общественными наблюдателями в ППЭ, ни онлайн-наблюдателями не зафиксировано. Экзамен в пункте завершился в 14:18.

Для контроля за соблюдением прав ребят министерством подготовлены материалы для передачи в соответствующие органы, также им и общественности будут представлены записи с камер видеонаблюдения.

Получается, выпускницы всё это придумали? Судя по видео, школьницы говорят правду. Это можно отследить по видео.

Источник: из видео Министерства образования Воронежской области

28 мая в 09:20 — примерно через 15 минут после того, как школьников начали пропускать на экзамен. Когда одна из выпускниц проходила через рамки, металлодетектор «запищал». Некий мужчина остановил ее, а после девушка подняла кофту и показала ему свой бюстгальтер. Вплоть до окончания видео внутрь ей попасть не удалось.

Школьный стриптиз Источник: из видео Министерства образования Воронежской области











Происходящим уже заинтересовалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она просит чиновников Минобра предоставить полное видео, а также записи с наружных камер наблюдения. Куда дети якобы уходили, чтобы снять с себя нижнее белье и еще раз попробовать пройти через металлодетектор.



Помимо прочего, охранник буквально оттолкнул одного парня, который тоже пытался пройти на экзамен. Это произошло в 09:07. Хотя в Министерстве образования утверждают, что «на камере не зафиксировано случаев даже прикосновения специалистов ППЭ к выпускникам».

В Татарстане скандал из-за дверей в туалете

На фотографии та самая гимназия в Богатых Сабах Источник: МБОУ «Гимназия» п.г.т. Б.Сабы / Vk.com, my_kazan / T.me











Кстати, один из первых скандалов в стране со снятием лифчиков был зафиксирован в Нижнекамске несколько лет назад, тогда девочку заставили снять нижнее белье, и она просто не смогла написать работу из-за истерики. Сейчас скандал в Богатых Сабах Татарстана. Школьники шлют фото и видео оттуда с половинчатыми дверьми по всем местным пабликам и каналам. Ученики писали, что это сделали якобы специально для того, чтобы во время предстоящих экзаменов у сдающих не было возможности списать:



— Прямо перед ЕГЭ внедрили супероткрытый дизайн дверей в туалетах. Теперь все шесть уборных как для мальчиков, так и для девочек, выглядят так, словно у них нет дверей. Многие недоумевают, зачем было принимать такое странное решение. Ведь такая открытость, мягко говоря, неудобна.

Директор школы и управление образования района опровергли эту версию, объяснив, что двери поменяли только из-за того, что старые стали непригодны для пользования. Мол, конструкции были слишком тяжелые, и петли не выдерживали их вес. Поэтому такой вот облегченный вариант.

После скандала чиновники отчитались:

— Учитывая сообщения неравнодушных граждан в социальных сетях по вопросу установки новых дверей в уборной сабинской гимназии в Богатых Сабах, администрацией было принято решение вернуть двери привычной высоты. Они будут установлены после проведения всех регламентных процедур. Впредь пожелания учащихся будут учтены при оборудовании помещений гимназии, — официально заявили в управлении образования.