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Образование Показала лифчик охраннику. Выпускников заставляют раздеваться перед ЕГЭ и укорачивают двери в туалетах. Что говорят чиновники

Показала лифчик охраннику. Выпускников заставляют раздеваться перед ЕГЭ и укорачивают двери в туалетах. Что говорят чиновники

Что происходит в школах во время выпускных экзаменов

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Некоторым девушкам пришлось писать экзамен без белья

В воронежской школе девочек заставили снимать нижнее белье перед ЕГЭ — из-за того, что оно «пищало» в рамках металлодетекторов. Об этом нашим коллегам из Voronezh1.ru рассказала одна из учениц, которая попросила не называть ее имя. Речь идет о школе № 62. Там писали ЕГЭ по русскому языку.

— Я ученица другой школы, но русский язык отправили писать именно в эту, — рассказала собеседница Voronezh1.ru.

По ее словам, металлоискатели начали срабатывать на бюстгальтеры школьниц, поэтому охрана начала «разбираться», что же у них там пищит, и заставила снимать белье.

— В мою аудиторию зашли три девушки без лифчиков. Одну девушку не пропускали в корсете. Других просили снять косточки. Девушку с брекетами допустили только через час. <...> Лифчики снимали не в туалете. Был заход в школу, и там стояла рамка. Кто пищал, их выводили, на улице их проверяли, потом они проходили и опять пищали, и им говорили: «Снимайте лифчик». Кто-то говорил: «Показывайте». Кому-то проверяли просто шорты. Некоторые снимали в коридоре, некоторые выходили на улицу. Папа одной моей одноклассницы насчитал только на улице 11 девочек, которые выходили снимать лифчики. А сколько их было внутри, неизвестно.

Школьница рассказала, что среди охраны были как женщины, так и мужчины:

— Одна или две женщины и точно двое мужчин. Это я могу сказать 100%.

По словам нашей собеседницы, следующий экзамен — 31 мая — у нее должен проходить в этой же школе:

— Что мы будем делать, мы не знаем.

Еще одна девушка рассказала нам, что некоторые школьницы плакали из-за сложившейся ситуации:

— Я когда в туалет заходила, там девочка сидела заплаканная. Я говорю: «Что случилось?» Оказывается, у нее был брюлик какой-то на белье, и с нее его сняли просто-напросто. И не отдавали, пока, я так понимаю, она экзамен не напишет. То есть то, что она покажет этот брюлик на белье, их это вообще никак не останавливало.

Также девушек возмутило, что в кабинках туалета не было дверей:

— Мы не знаем, не было ли их там всегда или их сняли только перед ЕГЭ, но была только одна кабинка с дверью — очень узкая и по пояс.

В региональном Министерстве образования сначала сообщили, что в ситуации разбираются и «всё выясняют», а потом предоставили первые результаты заседания рабочей группы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), проводящей служебное расследование по ситуации в пункте приема экзамена (ППЭ) на базе школы № 62. Главный вывод — нарушений не обнаружено.

Как сообщили чиновники от образования, более 130 выпускников из 143, прибывших в ППЭ, прошли рамку металлодетектора без возникновения звукового сигнала и были направлены вместе с организаторами в аудиторию. Лишь проход некоторых участниц вызвал звук металлодетектора.

В Минобре уверены, что конфликтных ситуаций в рамках входа в ППЭ не зафиксировано. Признаков тревожности, нервного возбуждения у выпускников не наблюдалось. К 09:50 вход в ППЭ был завершен, все участники размещены в аудиториях, апелляций на нарушение порядка ГИА участниками экзамена подано не было, актов о досрочном завершении испытаний не составлялось. В медицинский пункт было одно обращение, вызванное плохим самочувствием выпускницы. После оказания медпомощи она вернулась в аудиторию. Нарушений порядка ГИА в ходе проведения экзамена ни общественными наблюдателями в ППЭ, ни онлайн-наблюдателями не зафиксировано. Экзамен в пункте завершился в 14:18.

Для контроля за соблюдением прав ребят министерством подготовлены материалы для передачи в соответствующие органы, также им и общественности будут представлены записи с камер видеонаблюдения.

Получается, выпускницы всё это придумали? Судя по видео, школьницы говорят правду. Это можно отследить по видео.

28 мая в 09:20 — примерно через 15 минут после того, как школьников начали пропускать на экзамен. Когда одна из выпускниц проходила через рамки, металлодетектор «запищал». Некий мужчина остановил ее, а после девушка подняла кофту и показала ему свой бюстгальтер. Вплоть до окончания видео внутрь ей попасть не удалось.

Школьный стриптиз

Происходящим уже заинтересовалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она просит чиновников Минобра предоставить полное видео, а также записи с наружных камер наблюдения. Куда дети якобы уходили, чтобы снять с себя нижнее белье и еще раз попробовать пройти через металлодетектор.

Помимо прочего, охранник буквально оттолкнул одного парня, который тоже пытался пройти на экзамен. Это произошло в 09:07. Хотя в Министерстве образования утверждают, что «на камере не зафиксировано случаев даже прикосновения специалистов ППЭ к выпускникам».

В Татарстане скандал из-за дверей в туалете

На фотографии та самая гимназия в Богатых Сабах

Кстати, один из первых скандалов в стране со снятием лифчиков был зафиксирован в Нижнекамске несколько лет назад, тогда девочку заставили снять нижнее белье, и она просто не смогла написать работу из-за истерики. Сейчас скандал в Богатых Сабах Татарстана. Школьники шлют фото и видео оттуда с половинчатыми дверьми по всем местным пабликам и каналам. Ученики писали, что это сделали якобы специально для того, чтобы во время предстоящих экзаменов у сдающих не было возможности списать:

— Прямо перед ЕГЭ внедрили супероткрытый дизайн дверей в туалетах. Теперь все шесть уборных как для мальчиков, так и для девочек, выглядят так, словно у них нет дверей. Многие недоумевают, зачем было принимать такое странное решение. Ведь такая открытость, мягко говоря, неудобна.

Директор школы и управление образования района опровергли эту версию, объяснив, что двери поменяли только из-за того, что старые стали непригодны для пользования. Мол, конструкции были слишком тяжелые, и петли не выдерживали их вес. Поэтому такой вот облегченный вариант.

После скандала чиновники отчитались:

— Учитывая сообщения неравнодушных граждан в социальных сетях по вопросу установки новых дверей в уборной сабинской гимназии в Богатых Сабах, администрацией было принято решение вернуть двери привычной высоты. Они будут установлены после проведения всех регламентных процедур. Впредь пожелания учащихся будут учтены при оборудовании помещений гимназии, — официально заявили в управлении образования.

Мы следим за ситуацией на ЕГЭ, рассказывайте в комментариях, что происходит у вас.

ПО ТЕМЕ
ЕГЭ ЕГЭ по русскому языку Нижнее белье Школьницы Школьная охрана
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