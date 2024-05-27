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Образование Первые студенты начали учиться в Президентской академии по новой программе

Первые студенты начали учиться в Президентской академии по новой программе

В пилотном потоке управленческое образование получат 83 человека

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Первые 83 человека начали обучение в Президентской академии по новой программе «Время героев»

Стартовало обучение первого набора участников программы «Время героев». С 27 мая первые 83 человека начали получать управленческое образование по магистерской программе обучения.


Всего запланировано четыре очных модуля продолжительностью по 30 дней каждый. В первом модуле участники будут изучать структуру системы государственного управления, ее функции, механизмы работы, нормативное обеспечение и особенности, которые необходимо учитывать на госслужбе.

— Второй задачей мы видим освоение участниками необходимых на государственной службе управленческих инструментов, таких как: стратегическое управление, проектное управление, управление процессами и бережливые технологии, управление развитием кадров и талантов. Сейчас без этих технологий невозможна эффективная работа органов власти и госкорпораций, — рассказал ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Время героев» — программа развития для участников специальной военной операции. Реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

Пока что начали обучение лишь первые участники программы «Время героев», остальные приступят к учебе в ближайшее время. Всего форматов обучения три: магистерская программа, очно-заочная программа профессиональной переподготовки и заочная программа повышения квалификации.

Участники, не успевшие завершить отбор или подать заявку на первый поток, смогут пройти комплекс оценочных процедур до конца этого года в 45 специализированных центрах, открытых на базе филиалов Президентской академии.

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