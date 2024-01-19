Цифры могут удивить: мэрия Новосибирска назвала среднюю зарплату учителей за 2023 год

В мэрии Новосибирска назвали среднюю зарплату учителей за 2023 год. Она превысила 60 000 рублей.
— Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования мэрии города Новосибирска, за 2023 год составила 60 149,2 рублей, — сообщили НГС в департаменте образования мэрии Новосибирска.
Власти объяснили, что зарплата учителей складывается из ставки, доплаты за особенности учебных учреждений, работу с одаренными детьми, выполнение работ, которые не входят в обязанности, внеурочную деятельность и прочее. Кроме этого учителя получают надбавки за квалификационную категорию. При этом выплаты за качественные показатели могут отличаться от месяца к месяцу.
— Уровень средней заработной платы конкретного работника зависит от его квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы и может быть, как выше, так и ниже целевого указанного значения средней заработной платы, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В конце 2023 года в муниципальных школах Новосибирска не хватало 303 учителей. Среди них 75 учителей иностранного языка, 48 — математики, 27 — начальных классов, 24 — физики.
В прошлом году средняя зарплата в Новосибирской области за период с января по сентябрь составила 59 050 рублей. НГС писал о том, в каких отраслях специалисты зарабатывают больше всего.