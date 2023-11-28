«Детей отбирают по ценностям»: как новосибирские дети учатся в частных школах — их родителям это обходится до 700 тысяч в год

Многие новосибирские родители предпочитают подходить к вопросу обучения своих детей со всей серьезностью и не жалеют денег на образование. Они отдают школьников в частные учебные заведения и платят за это немалые деньги. При этом не все остаются довольны результатами обучения своих чад. Корреспондент НГС пообщалась с родителями, которые предпочли частные школы государственным, и выяснила, в чем плюсы и минусы такого обучения, довольны ли они знаниями своих детей, условиями в школах и учителями.
Множество кружков и удобная продленка
Жительница Новосибирска Елена выбрала частную школу #умнаЯШкола, чтобы ребенок попал в небольшой класс, а педагог был более внимательным к каждому ребенку. По ее мнению, есть колоссальная разница между классом в 30 и больше детей и классом в 10–12.
— По прописке у нас лицей, который считается очень хорошим, и я думаю, мы в него придем, но чуть-чуть попозже. Пока хочется более мягкого начала школьной жизни. Кроме маленьких по количеству учеников классов, плюсы выбранной школы в том, что там хороший учитель, новое здание с хорошим ремонтом, приличный туалет — это очень важно для детей. Ребенок там может находиться целый день, потому что есть продленка. Уроки начинаются в 9:00, а не в 8:30, как в обычных школах, есть время для прогулки между уроками. Завтрак и обед в школу привозят из нормальной компании, есть хороший выбор блюд, но мы носим пока с собой — ребенок привык к домашней еде. В школе всегда можно оставить в холодильнике свой контейнер, — перечисляет Елена положительные моменты.
Также сибирячке нравится, что в их частной школе нет обязательной формы: детей просят одеваться в деловом стиле, и это дает свободу и удобство. Ребенку даже не нужно носить с собой рюкзак — все учебники и тетради они хранят в шкафчиках в классе, домашние задания делают в школе. Пока все перед 1 сентября скупали канцелярию, ребенку Елены все купили в школе: учебники, карандаши, пенал.
В школе #умнаЯШкола, отмечает сибирячка, много кружков на любой вкус: есть лепка, рисование, рукоделие, карате, танцы — кей-поп и брейк-данс, робототехника, китайский язык, английский язык. Все это родители оплачивают дополнительно.
Обучение стоит 26 тысяч рублей в месяц, питание оплачивается отдельно — еще 8 тысяч рублей. Продленка также стоит 8 тысяч, стоимость кружков варьируется от 3 до 5 тысяч. Из минусов Елена называет только дорогу до учебного заведения: она занимает 10–12 минут на машине, но нормального общественного транспорта туда нет.
— Поэтому это не та школа, куда подросшего ребенка отправишь и не переживаешь, что он дойдет до дома сам. Но я слышала, что и в обычных школах родителям тоже приходится искать варианты с продленкой, — заключила сибирячка.
Очередь на 2028 год
Довольна обучением детей в частной школе и сибирячка Татьяна. Ее семья выбрала частную школу «PROschool». Женщина отметила, что в ней детей обучают по ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт), но с индивидуальным подходом к каждому.
— Дети активно участвуют в олимпиадах и лидерских соревнованиях, придумывают клубы по интересам и сами их ведут. Руководство постоянно придумывает мотивашки, чтобы детям действительно было интересно учиться. Задача — научить учиться и полюбить этот процесс, — рассказала Татьяна. — Есть школа для родителей, а детей отбирают по ценностям — попасть туда совсем не легко. Сейчас уже формируется очередь в первый класс на 2028 год.
Дочери Татьяны 4 года, она ходит в детский сад от этой школы, а сын учится в первом классе. За детский сад женщина платит ежемесячно 32 тысячи рублей, за школу — 70 тысяч. Платят родители 12 месяцев в году.
При этом, акцентирует сибирячка, желающих гораздо больше, чем принимает школа. Ее племянница, например, не смогла поступить в нее и стоит на очереди. В целом же, уверена мама первоклассника, эта школа должна быть примером для других образовательных учреждений.
— Особенно забавно наблюдать, когда в СМИ обсуждают тему образования и говорят, что хорошо бы ввести те или иные нововведения, а я понимаю, что у нас это уже есть. Уверена, сейчас многие стали пользоваться услугами частных школ, — заключила Татьяна.
Без харчков и пинков
Мария также отдала своего ребенка в частную школу — ее сын ходит в 4 класс в «Ель School», а до этого 3 года учился в частной школе «Росток» и посещал детский сад при школе.
Месяц обучения обходится семье в 43 тысячи рублей, питание родители оплачивают отдельно. Договор заключают на 10 месяцев, при этом платить можно сразу за весь год, помесячно или за полгода. Есть первоначальный взнос — он равен стоимости месяца обучения.
— Это стандартная практика всех частных школ. Не могу вспомнить ни одну частную школу, которую бы я рассматривала, где не было бы первоначального взноса — он идет на учебники, еще какие-то материалы, — рассказала Мария. — Учебный год разделен на септимы, а не четверти. Например, сейчас у сына неделя каникул, следующие каникулы будут после Нового года — 5 недель учатся, 6-ю неделю отдыхают.
Мария отмечает, что полностью довольна качеством и уровнем образования. Программа в школе стандартная школьная без уникальных авторских методик, которые приходится долго осмысливать и пытаться соотнести с обычным школьным уровнем знаний. Родители уверены, что их дети получат тот же уровень образования, что и в государственной школе. Дети участвуют во всех олимпиадах, сдают ЕГЭ, ВПР и прочее. За учебным процессом школьников можно следить онлайн.
— lms — это специальная платформа, где родители видят баллы, оценки, задания, комментарии к этим заданиям. Мы максимально подробно знаем, чем занимаются дети, — говорит мама школьника. — По каждому предмету свой педагог. Есть два тьютора в классе, и они — просто что-то невероятное. Такой любви к детям, родителям и ко всему, что они делают, я не встречала очень давно. Они настолько профессиональны, настолько наполнены эмпатией и мудростью, что я не представляю на данный момент другой школы для своего ребенка.
Также женщина отмечает, что в школе безопасно: учитывая уровень жестокости и булинга, который сейчас можно встретить повсеместно, Марии как маме критично важно знать, что ее ребенку будет психологически комфортно в школьной обстановке. Мария уверена, что если ее сын что-то не поймет на уроке, он всегда сможет поднять руку и спросить, не боясь осуждения.
Занятия начинаются в 8:30, заканчиваются в 16 часов. У школы есть автобусы, которые забирают детей с нескольких станций метро и потом развозят по тому же маршруту, что и утром. Трансфер стоит 6 тысяч рублей в месяц. После уроков дети могут ходить на дополнительное образование за допплату — это могут быть шахматы, программирование, другие секции.
Нравится Марии и уровень безопасности в школе. У здания собственная огороженная территория, много охраны и камер. У детей есть браслеты, по которым они могут пройти через турникет и оплатить питание. Взрослые же могут попасть в школу в сопровождении тьюторов, учителей и сотрудников школы.
— Чистый и безопасный школьный двор, невероятно красивый стильный интерьер внутри, продуманный до самых мелочей. У детей есть свои шкафчики, где они могут оставлять форму для физкультуры, учебники, пеналы, тетради. Очень вкусное разнообразное питание недорогое — по стоимости такое же, как в государственной школе,– перечисляет плюсы мама школьника.
При этом, отмечает она, у детей в школе насыщенная жизнь: экскурсии, выезды по согласованию с родителями и с оформлением необходимых разрешений. По мнению женщины, в учреждении все структурировано и понятно как для родителей, так и для детей.
— Понятная и своевременная информация о том, что происходит с твоим ребенком, в каком психологическом состоянии он сейчас находится, что у него по школьным предметам. В целом как протекает его жизнь, когда закрывается калитка школы. На любые эти вопросы мы получаем ответы, еще даже не спросив, потому что у нас есть тьюторы, психологи и действительно искренне любящие детей преподаватели. Также есть огромный штат менеджеров, методистов и самых разных помощников. Я счастлива, что мы здесь. Не могу сказать, что финансово это просто, но мы сделали этот выбор, — уверена женщина.
Мария признается, что сама училась в государственной школе, но тогда, по ее мнению, было другое время, а поколение — менее жестокое. При этом у женщины от остались не самые радостные воспоминания о школе, и она благодарна родителям за то, что в 9 классе ее отправили учиться в колледж. Поэтому как бы не было сложно финансово каждый месяц находить деньги на обучение, от частной школы отказываться они не планируют.
— Мы лучше постараемся заработать больше, чем пойдем в школу напротив дома, где сын встретится с абсолютно разными, но чаще очень жестокими детьми, где будут харчки, пинки в спину, кидание рюкзака, маты, другие вредные привычки и ненужные еще в его возрасте разговоры о половых различиях мальчиков и девочек. Для меня лучшей школы в Новосибирске, если говорить про частное образование, просто нет, — заключила собеседница.
Не знает буквы
Большинство пап и мам оставляют позитивные отзывы о частных школах города на разных площадках. Но есть родители, которые недовольны платным образованием в Новосибирске. Так в отзывах в справочнике 2ГИС родители описывают негативный опыт в некоторых частных школах города. Мы выбрали последние из них. Мама школьника Юлия отметила, что отдавала ребенка в частную школу «Интеллект», но осталась разочарована тем, что дети в ней не слушались учителей.
— Мы ходили два года в «Интеллект», в нулевой и первый класс. В нулевом классе нам все нравилось, в первом классе — нет, — пишет сибирячка. — Во-первых, преподаватели не были у детей в авторитете, поэтому дети могли не ходить на занятия, не заниматься. [Учителя] могли отправить ребенка на улицу, сказав, что за ним приехали, а я была еще дома. А самое главное — это уровень знаний. Мы переехали из Новосибирска и пошли в муниципальную школу, и теперь понимаем, насколько ребенок отстает. Он не знает элементарных вещей, не приучен делать уроки самостоятельно, не понимает задания, плохо читает, знает не все буквы. Мы понимаем, что зря потратили время и деньги. Мы поняли, что школе нужны удобные дети.
Некоторые родители остались недовольны частной школой «Аврора». Мария отметила в отзыве, что в школе нет индивидуального подхода, а в здании — хорошего ремонта.
— Для школы за тридцать с лишним тысяч слабовато. Индивидуального подхода нет, школе нужен ремонт (многие компьютеры кое-как работают). По поводу обучения — много задают, часто несправедливое отношение к ученикам. Про использование телефонов стоит промолчать — я понимаю, что эта школа без телефонов, но не давать ребенку позвонить маме с собственного телефона — это бред. Звонить разрешали только с телефона классного руководителя. И нужно было говорить, зачем звонишь. Но бывает, что нужно позвонить по причинам, которые не комфортно озвучивать. Не советую отдавать сюда своих детей, своих денег не стоит от слова совсем, — уверена женщина.
Есть недовольные и школой «Ель School». Так пользовательница под ником @avea Knit отметила, что европейский ремонт и хорошее оснащение этой школы — лишь «красивая обертка». Женщина призналась, что разочаровалась в педагогах и качестве предоставляемых образовательных услуг.
— Тьюторы, несмотря на то, что их двое, не уделяют внимание всем ребятам в классе. Если ученик отстает по каким-либо предметам, родители об этом не узнают. Внедрение своеобразного электронного дневника ничего не дает. Учителя и тьюторы в него не заходят и не заполняют. Своевременная обратная связь в этой школе отсутствует. Воспитание субъектности, на развитие которой и направлена школа, в данном случае под большим вопросом. Родители не смогут помочь своему ребенку, потому что никто не скажет о проблемах, так как совместной работы родителей и тьюторов нет, — отмечает местная жительница.
Она также рассказала, что ей не хватает личных встреч с сотрудниками школы, и она заметила проблемы с успеваемостью, которые никак, по ее мнению, не решают. Женщину возмущает, что в школе запрещают проводить родительские собрания. Есть у матери школьника претензии к работе столовой и качеству приготовленных блюд.
— Многим детям полноценные блюда не достаются, так как плов без мяса быть не может, кашу без сахара ребенок есть не станет. Питание в такой школе по определению не может походить на питание в больнице. Зато буфет предлагает огромное разнообразие в виде всей вредной еды: шоколад, мармелад, пицца, — заключила недовольная мама.
Корреспондент НГС направила в частные школы, о которых отозвались негативно, запросы с просьбой прокомментирвоать мнения родителей.
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