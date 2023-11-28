«Детей отбирают по ценностям»: как новосибирские дети учатся в частных школах — их родителям это обходится до 700 тысяч в год

Множество кружков и удобная продленка

Жительница Новосибирска Елена выбрала частную школу #умнаЯШкола, чтобы ребенок попал в небольшой класс, а педагог был более внимательным к каждому ребенку. По ее мнению, есть колоссальная разница между классом в 30 и больше детей и классом в 10–12.



— По прописке у нас лицей, который считается очень хорошим, и я думаю, мы в него придем, но чуть-чуть попозже. Пока хочется более мягкого начала школьной жизни. Кроме маленьких по количеству учеников классов, плюсы выбранной школы в том, что там хороший учитель, новое здание с хорошим ремонтом, приличный туалет — это очень важно для детей. Ребенок там может находиться целый день, потому что есть продленка. Уроки начинаются в 9:00, а не в 8:30, как в обычных школах, есть время для прогулки между уроками. Завтрак и обед в школу привозят из нормальной компании, есть хороший выбор блюд, но мы носим пока с собой — ребенок привык к домашней еде. В школе всегда можно оставить в холодильнике свой контейнер, — перечисляет Елена положительные моменты.

