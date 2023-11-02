Бизнес разбирает с руками и ногами: интервью с ректором вуза, где готовят сильнейших инженеров

Выбор вуза — это, пожалуй, первый действительно судьбоносный шаг в жизни вчерашних школьников. Пермяки поглядывают в сторону столиц, но остаются дома. Более того, за образованием в столицу Прикамья съезжаются даже из-за рубежа. Почему сегодня многие стремятся попасть в Пермский национальный исследовательский политехнический университет — в интервью с исполняющим обязанности ректора пермского Политеха Анатолием Ташкиновым.
— Политеху 70 лет. Чего удалось добиться за это время?
— Пермский Политех был основан в 1953 году как Молотовский горный институт, который готовил инженеров для разработки и освоения Кизеловского угольного бассейна. Промышленность Пермского края развивалась, и вместе с ней расширялся вуз — открывал направления обучения, которые решали новые задачи и отвечали на технологические вызовы.
70 лет — это не много по меркам университетов, но мы прошли значимый путь и стали ведущим научно-технологическим вузом России. За это время мы подготовили более 160 тысяч высококвалифицированных специалистов и порядка 2500 кандидатов и докторов наук. Только за последние 10 лет в университете провели более 7 тысяч фундаментальных и прикладных исследований и разработок по государственным заданиям, грантам и заказам от реального сектора экономики. Наши сотрудники и студенты опубликовали порядка 25 тысяч научных статей, получили около 1200 патентов и свидетельств. И мы уверены, что многое еще впереди.
Анатолий Александрович Ташкинов — исполняющий обязанности ректора ПНИПУ, профессор, доктор физико-математических наук, лауреат премии Президента Российской Федерации в области образования, лауреат Строгановской премии за выдающиеся достижения в науке и технике.
— Политех громко заявил о себе в университетском сообществе. Какими самыми яркими достижениями последних лет можете похвастаться?
— В 2009 году Политех в числе 12 российских вузов получил статус «Национальный исследовательский университет», а в 2018 году — право самостоятельно присуждать ученые степени кандидата и доктора наук, создавать диссертационные советы и устанавливать их полномочия.
С 2019 года вуз является якорным участником научно-образовательного центра мирового уровня «Рациональное недропользование», созданного в России по указу президента Владимира Путина. В Политехе реализуют проекты, которые помогают обеспечить кадровый и технологический суверенитет России в нефтегазовой и горной отраслях, химической промышленности и энергетике, здоровьесбережении и экологии. В 2020 году мы приняли стратегию устойчивого развития до 2035 года.
2021 год оказался насыщенный: Политех стал победителем программы «Приоритет-2030» — самой масштабной федеральной программы господдержки вузов. В том же году в университете открыли Политехническую школу для 10–11-х классов. Это было частью проекта «Профильные школы при вузах», созданного по инициативе губернатора Пермского края
— Мир быстро меняется. Какие вызовы кидает современность?
— Мы тесно взаимодействуем с предприятиями, поэтому во многом решаем задачи, которые стоят перед промышленностью. Это импортозамещение, создание новых конструкционных материалов, разработка отечественных станков и оборудования, современных двигательных установок, опережающее внедрение цифровых технологий.
Другой масштабный вызов, который стоит перед всем университетским сообществом, — выход из Болонской системы, которая дала нам бакалавриат и магистратуру. В России создают новую систему высшего образования, которая учитывает интересы национальной экономики и направлена на качественную подготовку современных инженерных кадров.
— Что значит быть инженером сегодня, как изменилась профессия?
— Профессия возрождает свой престиж. Предприятия растут, и на производстве нужны грамотные специалисты, которые творчески мыслят, обладают soft skills и имеют крепкую подготовку в области матмоделирования, финансово-экономического менеджмента, автоматизации и цифровизации производственных процессов.
Дополнительно к основной программе обучения наши студенты могут бесплатно получить компетенции в области искусственного интеллекта, аналитики данных, разработки информационных систем. Это возможно благодаря проекту «Цифровые кафедры» в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации». В этом году такое обучение прошли 540 ребят с разных факультетов и направлений.
— Почему абитуриенты выбирают Политех?
— Пермский Политех — один из ведущих многопрофильных инженерных вузов России. 94% наших выпускников устраиваются по специальности. Крепкие связи с крупными предприятиями региона позволяют своевременно актуализировать образовательные программы, что и определяет высокую востребованность выпускников нашего университета. Абитуриенты, выбирая пермский Политех, четко понимают, где их знания и компетенции найдут применение.
— А где работают выпускники Политеха?
— В научно-исследовательских институтах, государственных и коммерческих структурах. Большая часть выпускников составляет основу инженерных и руководящих кадров крупнейших промышленных предприятий Прикамья.
Бизнес охотно берет наших специалистов, ведь компании растят их вместе с нами. Ребята с 1-го курса проходят практику на производстве, погружаются в реальные задачи, над которыми нередко продолжают работу в своих дипломах и диссертациях. Многие студенты трудоустраиваются даже раньше получения диплома. С каждым предприятием мы выстраиваем уникальные форматы взаимодействия, которые позволяют студентам еще во время обучения максимально погрузиться в профессию, а работодателю на выходе получить квалифицированного специалиста.
Наши стратегические партнеры помогают формировать современную материально-техническую базу — новое оборудование, пособия и