Бизнес разбирает с руками и ногами: интервью с ректором вуза, где готовят сильнейших инженеров

70 лет — это не много по меркам университетов, но мы прошли значимый путь и стали ведущим научно-технологическим вузом России. За это время мы подготовили более 160 тысяч высококвалифицированных специалистов и порядка 2500 кандидатов и докторов наук. Только за последние 10 лет в университете провели более 7 тысяч фундаментальных и прикладных исследований и разработок по государственным заданиям, грантам и заказам от реального сектора экономики. Наши сотрудники и студенты опубликовали порядка 25 тысяч научных статей, получили около 1200 патентов и свидетельств. И мы уверены, что многое еще впереди.

