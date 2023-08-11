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Школу у «Ясного берега» увеличат почти вдвое — когда ждать реконструкцию

Сейчас туда ходит больше детей, чем предусмотрено проектом

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Школа находится у «Ясного берега» и «Венеции»

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В Новосибирске реконструируют школу № 72 на улице 2-й Чулымской. Работы планируют закончить до 2030 года и увеличить вместимость здания до 1100 мест. Сейчас учебное учреждение переполнено.

Школа № 72 находится в частном секторе в микрорайоне Лесоперевалка. Туда ходят дети из ЖК «Ясный берег» и «Венеция», пока рядом не построили современную школу.

В пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что в 2022/2023 году в школу ходили 956 детей, при этом по проекту она рассчитана на 600 учеников. В мэрии уточнили, что учебный процесс организован в две смены, что не противоречит санитарным нормам. Сейчас есть возможность принимать в школу новых учеников.

— На расчетный срок до 2030 года предусмотрена реконструкция здания МБОУ СОШ № 72 с увеличением его вместимости до 1100 мест, — уточнили в департаменте образования мэрии Новосибирска.

Рядом с «Ясным берегом» планируют построить еще две школы общей вместимостью 1650 мест. Один участок отведен под современную «ЯШколу», второй находится в частном секторе. Строительство «ЯШколы» на 825 мест возможно после того, как государственная экспертиза получит положительную оценку, и застройщик передаст объект муниципалитету.

— Строительство объектов образования на территории города Новосибирска, ввиду их капиталоемкости, возможно только при условии выделения субсидий за счет вышестоящих бюджетов, — сообщает мэрия.

Также планируется реконструкция детского сада № 66, где количество мест увеличат до 270, и строительство еще двух детских садов, один из них также находится в проекте «ЯШколы» и рассчитан на 265 мест. Второй будет расположен на улице 1-я Чулымская.

Ранее в мэрии рассказали, что в Новосибирске собираются реконструировать школу на улице Фадеева. Для нее сделают пристройку почти на 300 учеников.

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