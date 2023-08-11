Школу у «Ясного берега» увеличат почти вдвое — когда ждать реконструкцию

В Новосибирске реконструируют школу
Школа
В пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что в 2022/2023 году в школу ходили 956 детей, при этом по проекту она рассчитана на 600 учеников. В мэрии уточнили, что учебный процесс организован в две смены, что не противоречит санитарным нормам. Сейчас есть возможность принимать в школу новых учеников.
— На расчетный срок до 2030 года предусмотрена реконструкция здания МБОУ СОШ
Рядом с «Ясным берегом» планируют построить еще две школы общей вместимостью 1650 мест. Один участок отведен под современную «ЯШколу», второй находится в частном секторе. Строительство «ЯШколы» на 825 мест возможно после того, как государственная экспертиза получит положительную оценку, и застройщик передаст объект муниципалитету.
— Строительство объектов образования на территории города Новосибирска, ввиду их капиталоемкости, возможно только при условии выделения субсидий за счет вышестоящих бюджетов, — сообщает мэрия.
Также планируется реконструкция детского сада
Ранее в мэрии рассказали, что в Новосибирске собираются реконструировать школу на улице Фадеева. Для нее сделают пристройку почти на 300 учеников.