Школу у «Ясного берега» увеличат почти вдвое — когда ждать реконструкцию

Школа № 72 находится в частном секторе в микрорайоне Лесоперевалка. Туда ходят дети из ЖК «Ясный берег» и «Венеция», пока рядом не построили современную школу.

В пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что в 2022/2023 году в школу ходили 956 детей, при этом по проекту она рассчитана на 600 учеников. В мэрии уточнили, что учебный процесс организован в две смены, что не противоречит санитарным нормам. Сейчас есть возможность принимать в школу новых учеников.

