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«Содержат раздел, в котором раскрыты причины начала СВО»: что школьники будут изучать в новых учебниках истории. Отвечает Минпросвещения

Ученикам расскажут даже про санкции США против России

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Учителя истории будут объяснять школьникам, почему президент начал спецоперацию на Украине

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Новые единые учебники по истории для 10–11-х классов содержат раздел, посвященный специальной военной операции на Украине, в котором раскрыты причины начала СВО и рассказано о вхождении в состав РФ четырех новых субъектов. Об этом 74.RU сообщили в Министерстве просвещения России.

Минпросвещения утвердило федеральную основную общеобразовательную программу по истории, в которую включен модуль «Введение в Новейшую историю». В рамках него школьники будут изучать тему «Воссоединение Крыма с Россией», которая содержит следующие элементы содержания:

  • Крым в составе Российского государства в XX веке;
  • Крым в 1991–2014 годах;
  • государственный переворот в Киеве в феврале 2014 года;
  • декларация о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя (11 марта 2014 года);
  • подписание договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов;
  • Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 года о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя;
  • воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия.
Министр просвещения России Сергей Кравцов не раз анонсировал новый учебник истории

Министр просвещения России Сергей Кравцов не раз анонсировал новый учебник истории

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Также в Министерстве просвещения сообщили, что в единых учебниках истории для 10–11-х классов история России и всеобщая история будут представлены единым курсом.

— Учебники содержат раздел, посвященный специальной военной операции, в котором раскрыты причины начала специальной военной операции и рассказано о вхождении в состав Российской Федерации четырех новых субъектов, — добавили в Минпросвете.

В соответствии с федеральной основной общеобразовательной программой ученики 11-х классов будут проходить следующие темы:

  • «Государственный переворот на Украине 2014 года и позиция России»;
  • «Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия»;
  • «Минские соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР)»;
  • «Специальная военная операция (2022)»;
  • «Введение США и их союзниками политических и экономических санкций против России и их последствия».

Кроме того, в рамках модуля «Введение в Новейшую историю» предусмотрено изучение темы «Признание Россией ДНР и ЛНР (2022)».

В министерстве подчеркнули, что все школы должны привести учебные планы в соответствие с федеральной основной общеобразовательной программой не позднее 1 сентября 2023 года.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов анонсировал, что новый учебник истории будет доступен с 1 сентября. А в ЕГЭ включат вопросы об СВО.

ОбразованиеУчебник историиМинпросвещения РФ
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