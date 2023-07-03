«Содержат раздел, в котором раскрыты причины начала СВО»: что школьники будут изучать в новых учебниках истории. Отвечает Минпросвещения

В министерстве подчеркнули, что все школы должны привести учебные планы в соответствие с федеральной основной общеобразовательной программой не позднее 1 сентября 2023 года.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов анонсировал, что новый учебник истории будет доступен с 1 сентября . А в ЕГЭ включат вопросы об СВО.