«Содержат раздел, в котором раскрыты причины начала СВО»: что школьники будут изучать в новых учебниках истории. Отвечает Минпросвещения

Новые единые учебники по истории для
Минпросвещения утвердило федеральную основную общеобразовательную программу по истории, в которую включен модуль «Введение в Новейшую историю». В рамках него школьники будут изучать тему «Воссоединение Крыма с Россией», которая содержит следующие элементы содержания:
- Крым в составе Российского государства в XX веке;
- Крым в 1991–2014 годах;
- государственный переворот в Киеве в феврале 2014 года;
- декларация о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя (
11 марта2014 года);
- подписание договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов;
- Федеральный конституционный закон от
21 марта2014 года о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя;
- воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия.
Также в Министерстве просвещения сообщили, что в единых учебниках истории для
— Учебники содержат раздел, посвященный специальной военной операции, в котором раскрыты причины начала специальной военной операции и рассказано о вхождении в состав Российской Федерации четырех новых субъектов, — добавили в Минпросвете.
В соответствии с федеральной основной общеобразовательной программой ученики
- «Государственный переворот на Украине 2014 года и позиция России»;
- «Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия»;
- «Минские соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР)»;
- «Специальная военная операция (2022)»;
- «Введение США и их союзниками политических и экономических санкций против России и их последствия».
Кроме того, в рамках модуля «Введение в Новейшую историю» предусмотрено изучение темы «Признание Россией ДНР и ЛНР (2022)».
В министерстве подчеркнули, что все школы должны привести учебные планы в соответствие с федеральной основной общеобразовательной программой не позднее
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов анонсировал, что новый учебник истории будет доступен с