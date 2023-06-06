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Шутки кончились: очень сложный тест по русскому языку от наших корректоров

Редкий грамотей ответит правильно на все десять вопросов

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Лицо примерно всех, кто давно не открывал учебник русского языка и взялся за этот тест

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Нас часто спрашивают в комментариях: «У вас вообще корректоры есть?» Отвечаем: корректоры у нас есть. А чтобы вы не сомневались в их существовании, мы попросили этих отважных борцов за грамотность написать несколько примеров, в которых мы чаще всего допускаем ошибки. Впрочем, ошибаемся в них не только мы — в этих заданиях каждый второй наломает дров. А вы — каждый второй или тот самый редкий грамотей, который не допустит ни единой промашки? Давайте проверим. А заодно отпразднуем День русского языка, который отмечается как раз сегодня.

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