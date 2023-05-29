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Забастовка в гимназии №10Подробности

Учеников бастовавшего класса в новосибирской гимназии приказом перевели в другой: перешли все, кроме одной школьницы

В 4-й «Д» зачислены 24 ребенка из 25 — никто в него больше не попадет

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Забастовка длилась несколько недель

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Родители учеников бастовавшего 3-го «А» класса новосибирской гимназии № 10 рассказали о переводе их детей в специально созданный 4-й «Д».

В новый класс перевели всех учеников, кроме ребенка предпринимательницы Светланы Маниной. Причиной забастовки стал ее конфликт с классным руководителем Натальей Братковой, за которую вступились родители других учеников.

— 25-го мая был педсовет, детей перевели в 4-й «А», а потом — в 4-й «Д». Подписан приказ. Перевели 24 человека. Это все, кроме одного. Кого-то еще зачислить в новый класс уже невозможно юридически. В классе может находиться только 24 человека. Есть определенные правила, которые регламентируют количество учеников в зависимости от квадратуры помещения. У нас в этом кабинете может быть только 24 ученика, — сообщила журналисту мама одного из учеников Ася Самарина.

Женщина уточнила, что появлявшаяся в других СМИ информация о каких-то учениках, которые якобы ушли из их класса из-за травли со стороны остальных детей, не соответствует действительности. На период конфликта, который перерос в забастовку, в классе было 25 учеников.

Судя по тексту приказа, копию которого получил корреспондент НГС, классным руководителем нового 4-го «Д» является Наталья Браткова.

В новом 4-м «Д» двадцать четыре ученика и классный руководитель Наталья Браткова

В новом 4-м «Д» двадцать четыре ученика и классный руководитель Наталья Браткова

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Сегодня НГС опубликовал интервью со Светланой Маниной — в нем подробно освещен конфликт и точка зрения предпринимательницы на ситуацию.

Конфликт между Светланой Маниной и Натальей Братковой длился около полутора лет. Всё это время родители писали в различные инстанции, но ни к какому результату это не приводило. 17 апреля 2023 года весь 3-й «А», за исключением ребенка Маниной, в знак поддержки своего учителя ушел на бессрочную забастовку. Главное требование — оградить класс от любых действий Светланы Маниной. Кто такая предпринимательница Манина, НГС рассказал в большом расследовании весной 2021 года.

21 апреля НГС подробно описал, как уже неделю шла забастовка третьеклассников, которую не могли остановить ни чиновники, ни силовики. Вечером 21 апреля появилась неофициальная информация, что директора гимназии Ольгу Шойдину уволили. Позже эта информация подтвердилась. В конце апреля родители учеников сообщили, что забастовка продолжается. В начале мая мэрия известила, что бастующих учеников перевели на дистанционное обучение. После майских праздников ученики 3-го «А» вышли в школу написать контрольные и сдать возможные хвосты, а 11 мая в школе появился новый директор — Ольга Голик, которая ранее работала в 82-й.

На следующий день, 12 мая, стало известно, что в гимназии создан 4-й «Д», куда запланировали перевести своих детей родители 3-го «А», чтобы не пересекаться в «А»-классе с Маниной, а вечером в этот же день на родительском собрании было объявлено, что классный руководитель 3-го «А» Наталья Браткова остается в этом же коллективе и переходит с остальными учениками в новый класс. Чуть позже юристы по просьбе НГС пояснили, сможет ли Светлана Манина, если захочет, перевести своего ребенка в новый класс «Д».

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