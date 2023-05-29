Учеников бастовавшего класса в новосибирской гимназии приказом перевели в другой: перешли все, кроме одной школьницы

Родители учеников бастовавшего 3-го «А» класса новосибирской гимназии
В новый класс перевели всех учеников, кроме ребенка предпринимательницы Светланы Маниной. Причиной забастовки стал ее конфликт с классным руководителем Натальей Братковой, за которую вступились родители других учеников.
— 25-го мая был педсовет, детей перевели в 4-й «А», а потом — в 4-й «Д». Подписан приказ. Перевели 24 человека. Это все, кроме одного. Кого-то еще зачислить в новый класс уже невозможно юридически. В классе может находиться только 24 человека. Есть определенные правила, которые регламентируют количество учеников в зависимости от квадратуры помещения. У нас в этом кабинете может быть только 24 ученика, — сообщила журналисту мама одного из учеников Ася Самарина.
Женщина уточнила, что появлявшаяся в других СМИ информация о каких-то учениках, которые якобы ушли из их класса из-за травли со стороны остальных детей, не соответствует действительности. На период конфликта, который перерос в забастовку, в классе было 25 учеников.
Судя по тексту приказа, копию которого получил корреспондент НГС, классным руководителем нового 4-го «Д» является Наталья Браткова.
Сегодня НГС опубликовал интервью со Светланой Маниной — в нем подробно освещен конфликт и точка зрения предпринимательницы на ситуацию.