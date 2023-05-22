В новосибирской школе создают профильный класс для будущих прокуроров — чему их будут учить

— Обучение будет реализовано с 1 сентября на базе школы № 54 г. Новосибирска и направлено на формирование у обучающихся знаний основ прокурорского надзора, — отметили в прокуратуре Новосибирской области.



Занятия начнутся 1 сентября 2023 года, в прокурорский класс можно перейти после девятого. Уроки у школьников будут вести преподаватели новосибирских и томских юридических университетов, а также сотрудники прокуратуры, сообщила НГС начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Елена Ульянова.

