В новосибирской школе создают профильный класс для будущих прокуроров — чему их будут учить

В школе
— Обучение будет реализовано с 1 сентября на базе школы
Занятия начнутся 1 сентября 2023 года, в прокурорский класс можно перейти после девятого. Уроки у школьников будут вести преподаватели новосибирских и томских юридических университетов, а также сотрудники прокуратуры, сообщила НГС начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Елена Ульянова.
— Условия приема и список дополнительных дисциплин для прокурорского класса еще формируются, впоследствии информация появится на сайте школы и департамента образования. Учеников профильного класса мы будем курировать до их поступления в университет по направлению «юриспруденция». Уклон будет именно на прокурорский надзор, планируются многочисленные практические занятия и выезды в прокуратуру и поднадзорные учреждения, — рассказала Ульянова.
Такой проект в Новосибирской области запускается впервые. Инициатива принадлежит областному прокурору Александру Бучману, который занял эту должность в октябре 2022 года. Ранее Бучман работал в Амурской области, там и в Приморском крае он уже приложил руку к созданию профильных прокурорских классов.
Ранее в СУНЦ НГУ показали дизайн-макеты помещений новых корпусов. В новых классах будет своя лаборатория и планетарий.