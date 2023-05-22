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В новосибирской школе создают профильный класс для будущих прокуроров — чему их будут учить

Это ноу-хау привез из Амурской области прокурор Новосибирской области Александр Бучман

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В профильный класс наберут девятиклассников, обучение с уклоном в юриспруденцию на базе школы займет два года

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В школе № 54 Новосибирска 1 сентября появится профильный прокурорский класс. О соответствующей договоренности 22 мая сообщила прокуратура Новосибирской области.

— Обучение будет реализовано с 1 сентября на базе школы № 54 г. Новосибирска и направлено на формирование у обучающихся знаний основ прокурорского надзора, — отметили в прокуратуре Новосибирской области.

Занятия начнутся 1 сентября 2023 года, в прокурорский класс можно перейти после девятого. Уроки у школьников будут вести преподаватели новосибирских и томских юридических университетов, а также сотрудники прокуратуры, сообщила НГС начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Елена Ульянова.

— Условия приема и список дополнительных дисциплин для прокурорского класса еще формируются, впоследствии информация появится на сайте школы и департамента образования. Учеников профильного класса мы будем курировать до их поступления в университет по направлению «юриспруденция». Уклон будет именно на прокурорский надзор, планируются многочисленные практические занятия и выезды в прокуратуру и поднадзорные учреждения, — рассказала Ульянова.

Такой проект в Новосибирской области запускается впервые. Инициатива принадлежит областному прокурору Александру Бучману, который занял эту должность в октябре 2022 года. Ранее Бучман работал в Амурской области, там и в Приморском крае он уже приложил руку к созданию профильных прокурорских классов.

Ранее в СУНЦ НГУ показали дизайн-макеты помещений новых корпусов. В новых классах будет своя лаборатория и планетарий.

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