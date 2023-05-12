Путин одобрил новую систему высшего образования в России. Как она будет работать

Президент России Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования — «в целях содействия совершенствованию системы высшего образования, подготовки квалифицированных кадров для обеспечения долгосрочных потребностей отраслей экономики и социальной сферы».
Проект устанавливает новые уровни высшего образования: базовое и специализированное. Уровнем профессионального образования становится аспирантура. На уровне специализированного высшего образования будут работать программы магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки.
Что касается сроков обучения, то программа базового высшего образования будет длиться от четырех до шести лет, магистратура — от одного до трех лет в зависимости от направления подготовки, специальности, конкретной квалификации, отрасли экономики или социальной сферы.
При этом студенты, учившиеся в вузах по программам специалитета, смогут поступать в магистратуру как на следующую ступень. Получением второго или последующего высшего образования это считаться не будет. Сейчас, согласно законодательству, выпускники, получившие диплом специалиста после 2012 года, могут поступать в магистратуру только на платные места, так как это относится ко второму высшему образованию.
Согласно указу, пилотный проект будет реализован в 2023–24 и 2025–26 учебных годах, а запустят его в следующих вузах:
- Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (Калининград);
- Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет);
- Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (Москва);
- Московский педагогический государственный университет;
- Санкт-Петербургский горный университет;
- Национальный исследовательский Томский государственный университет.
До 30 июня вузам нужно будет разработать образовательные стандарты и требования образования по новым уровням, а также соответствующие программы. По результатам пилотного проекта будет понятно, когда новые уровни высшего образования установят во всех вузах России.
Ранее идею об изменении уровней профессионального образования глава государства озвучивал во время послания Федеральному собранию. Тогда Путин предложил вернуться к старой базовой подготовке специалистов (от 4 до 6 лет), в случае узкой специализации — продолжить обучение в магистратуре или ординатуре.
Еще раньше, в мае 2022 года новую систему образования в России анонсировал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, назвавший Болонскую систему образования «прожитым этапом». В Минобрнауки уверяли, что переход будет плавным.
7 июня 2022 года все российские вузы исключили из Болонского образовательного процесса.