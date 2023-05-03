Есть 2-й «Ю» класс: в Новосибирске открыли школу в «Европейском береге»

Ранее стало известно, что стоимость строительства школы в «Европейском береге» достигла 1,2 миллиарда рублей. Проект школы разработали по заказу «Брусники», над ним работали, в частности, архитекторы нидерландских бюро Svesmi (фасады и интерьеры) и Novascape (ландшафтный дизайн).