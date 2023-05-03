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Есть 2-й «Ю» класс: в Новосибирске открыли школу в «Европейском береге»

Окончания строительства ждали несколько лет

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Названия классов выбрали нестандартным способом

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В Новосибирске открыли новую школу в «Европейском береге» — среди классов оказался второй класс, который получил в названии букву «Ю». Сегодня, 3 мая, в учреждении прошла торжественная линейка.

— Здесь нет традиционной нумерации классов. Каждый вытянул букву из мешочка, и так названия присвоили. Всего 12 первых и 7 вторых классов, — рассказал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков, который был на открытии.

Дети из «Европейского берега» и «Марселя» ходили в школу № 76. В 2021 году Роспотребнадзор требовал оштрафовать директора Надежду Равлюк из-за того, что школа переполнена.

Ранее стало известно, что стоимость строительства школы в «Европейском береге» достигла 1,2 миллиарда рублей. Проект школы разработали по заказу «Брусники», над ним работали, в частности, архитекторы нидерландских бюро Svesmi (фасады и интерьеры) и Novascape (ландшафтный дизайн).

ШколаЕвропейский берегОктябрьский районПервый класс
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