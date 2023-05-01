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Новую школу на 825 мест построят в центре Новосибирска

Сдача в эксплуатацию новой школы на Якушева, 21 запланирована на 2028 год

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Здание, в котором сейчас расположена школа, построил в 1912 году архитектором Андреем Крячковым. Часть помещений признана аварийными

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В центре Новосибирска на Якушева, 21 к 2028 году построят новую школу на 825 мест. Под эту цель уже зарезервирован земельный участок. Об этом пишет РБК Новосибирск со ссылкой на мэрию.

— Строительство нового здания общеобразовательной организации на земельном участке по ул. Якушева будет производиться с учетом существующего на нем здания старой школы, восстановление которого будет предусмотрено с началом нового строительства, — цитирует РБК пресс-службу мэрии Новосибирска.

Сейчас на Якушева, 21 расположена школа № 83. Построенное в 1912 году здание признано ограниченно-работоспособным, а несколько помещений — аварийными.

Ранее стало известно, что в Новосибирске построят новый корпус школы № 189 на улице Выборной, 120 в районе НГПУ. Это позволит вдвое увеличить наполняемость учебного заведения.

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