Новую школу на 825 мест построят в центре Новосибирска

В центре Новосибирска на Якушева, 21 к 2028 году построят новую школу на 825 мест. Под эту цель уже зарезервирован земельный участок. Об этом пишет РБК Новосибирск со ссылкой на мэрию.
— Строительство нового здания общеобразовательной организации на земельном участке по ул. Якушева будет производиться с учетом существующего на нем здания старой школы, восстановление которого будет предусмотрено с началом нового строительства, — цитирует РБК пресс-службу мэрии Новосибирска.
Сейчас на Якушева, 21 расположена школа
Ранее стало известно, что в Новосибирске построят новый корпус школы