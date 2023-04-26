ВЦИОМ подсчитал уровень доверия россиян обществу «Знание»

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Российское общество «Знание» опубликовали результаты совместного исследования, согласно которому просветительской организации доверяют 84% россиян в возрасте от 14 и старше. Уточняется, что среди школьников и студентов уровень доверия еще выше — 87% и 89% соответственно.
— Российскому обществу «Знание» удалось стать востребованной просветительской площадкой, которой доверяют и лекторы, и молодые люди, — заявил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. — Все больше ребят ищут достоверную информацию на платформе «Знания», пытаясь разобраться в том или ином вопросе. Это доверие, безусловно, возлагает на Общество «Знание» большую ответственность и задает стремительный темп развития просветительской работы. Постоянно внедряются новые форматы, растет просветительское сообщество,
Как сообщили в просветительском обществе, участниками мероприятий «Знания» стали более 50 миллионов человек, а созданные просветительские материалы набрали 600 миллионов просмотров. Сейчас проходит федеральный просветительский марафон Знание, где в качестве спикеров выступают, как говорят сами организаторы марафона «выдающиеся личности не только российского, но и мирового масштаба». Следить за онлайн-трансляциями лекций в прямом эфире можно на сайте, в группе Российского общества «Знание» ВКонтакте, а также в виртуальном пространстве «КоМета» от Сбера.