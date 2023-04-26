ВЦИОМ подсчитал уровень доверия россиян обществу «Знание»

Как сообщили в просветительском обществе, участниками мероприятий «Знания» стали более 50 миллионов человек, а созданные просветительские материалы набрали 600 миллионов просмотров. Сейчас проходит федеральный просветительский марафон Знание, где в качестве спикеров выступают, как говорят сами организаторы марафона «выдающиеся личности не только российского, но и мирового масштаба». Следить за онлайн-трансляциями лекций в прямом эфире можно на сайте, в группе Российского общества «Знание» ВКонтакте, а также в виртуальном пространстве «КоМета» от Сбера.