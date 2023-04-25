Пишет на 100 баллов и судится с чиновниками. Взрослый мужчина сдает ЕГЭ каждый год — он рассказал секрет успеха

Бизнесмен Виктор Медведев из Тюмени каждый год сдает ЕГЭ, чтобы оставаться в форме. На его счету шесть экзаменов, сданных на максимальные 100 баллов. На остальных десяти испытаниях до сотки не хватало всего ничего. Иногда за недополученные баллы ему приходилось бороться через апелляции и даже суд. Но самая главная цель, которую преследует мужчина, — это поднять проблемы ЕГЭ. Он неоднократно заявлял, что права детей на экзаменах нередко нарушаются, оценивание работ необъективно, а оспорить свои результаты — настоящая психологическая пытка.
Как Виктор Медведев сдает ЕГЭ и в чем секрет 100 баллов? Смотрите в видеосюжете наших коллег из 72.RU, который опубликован чуть выше.
Совсем недавно Виктор откровенно рассказывал, как его завалили на экзамене по обществознанию. Ему поставили рекордно низкие баллы — всего 88. Мужчина, у которого юридическое образование, не поверил своим глазам и пошел перепроверять свою работу. Оказалось, что комиссия не засчитала ему правильные ответы по каким-то необъяснимым причинам. Он пытался принести на апелляцию учебники и Конституцию, чтобы показать экспертам ЕГЭ приведенные в своей работе цитаты, но сделать это ему не позволили. Вступив в нелегкую схватку, Виктору все же удалось повысить свои баллы, но всего до 92.