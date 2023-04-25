Пишет на 100 баллов и судится с чиновниками. Взрослый мужчина сдает ЕГЭ каждый год — он рассказал секрет успеха

Бизнесмен Виктор Медведев из Тюмени каждый год сдает ЕГЭ, чтобы оставаться в форме. На его счету шесть экзаменов, сданных на максимальные 100 баллов. На остальных десяти испытаниях до сотки не хватало всего ничего. Иногда за недополученные баллы ему приходилось бороться через апелляции и даже суд. Но самая главная цель, которую преследует мужчина, — это поднять проблемы ЕГЭ. Он неоднократно заявлял, что права детей на экзаменах нередко нарушаются, оценивание работ необъективно, а оспорить свои результаты — настоящая психологическая пытка.

