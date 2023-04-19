Обувной конфликт: сибирячка заявила, что ее сына не пустили в школу на ВПР из-за отсутствия сменки

В Новосибирске родители школьников МБОУ СОШ № 135 заявили, что учеников 8-го класса не пустили на занятия из-за отсутствия сменной обуви. Одна девочка из-за этого якобы опоздала на ВПР, а другой мальчик пропустил проверочную работу.
ВПР — выпускная проверочная работа. Как сообщает Федеральный портал «Российское образование», так называют контрольные работы, проводимые по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требования образовательных стандартов. Они не являются аналогом государственной итоговой аттестации, а проводятся на региональном или школьном уровне.
— Сегодня у детей была ВПР, но мою дочку не пускали в школу из-за того, что у нее нет с собой сменной обуви. Хотя сменная обувь у нее есть, и она в классе лежит, и они переобуваются в классе, — пояснила мать девочки.
Со слов матери, девочке пришлось ждать, когда одноклассники принесли ей сменную обувь ко входу в школу. Из-за этого школьница опоздала на ВПР.
По словам матери другого ребенка, ее сына вообще не допустили к занятиям из-за отсутствия сменной обуви.
— У нас сегодня была следующая ситуация. Ребенок ушел в школу, его не пустили на занятия. Он вернулся домой, сказал, что не пускают в школу. Я сказала: «Хорошо, надевай осенние ботинки, а кеды, в которых ты ходил, помоем и возьмешь как сменную обувь». Ребенок опять ушел в школу, но через 40 минут вновь вернулся и сказал, что его пустили, так как завуч не поверила, что переобулся. В итоге его так и не допустили до уроков, — пояснила мать мальчика.
Журналист НГС пообщался с руководством школы. По словам заместителя директора, детей на занятия пускают всегда, даже при отсутствии сменной обуви.
— Всех детей мы пускаем на занятия. Если у кого-то сменки нет с собой, то просто предупреждаем, чтобы завтра была сменная обувь. В последние дни ситуаций, чтобы детей не пускали в школу из-за отсутствия сменной обуви, не было, — пояснила заместитель директора Марина Белокриницкая.
Редакция НГС направила запрос в мэрию Новосибирска для комментария по этой ситуации. На момент публикации ответ из департамента образования не поступил.
Ранее в новосибирской гимназии школьники устроили забастовку и не вышли на учебу из-за скандала с мамой одной из учениц. Женщину обвинили в травле классного руководителя.