Обувной конфликт: сибирячка заявила, что ее сына не пустили в школу на ВПР из-за отсутствия сменки

Со слов матери, девочке пришлось ждать, когда одноклассники принесли ей сменную обувь ко входу в школу. Из-за этого школьница опоздала на ВПР.



По словам матери другого ребенка, ее сына вообще не допустили к занятиям из-за отсутствия сменной обуви.



— У нас сегодня была следующая ситуация. Ребенок ушел в школу, его не пустили на занятия. Он вернулся домой, сказал, что не пускают в школу. Я сказала: «Хорошо, надевай осенние ботинки, а кеды, в которых ты ходил, помоем и возьмешь как сменную обувь». Ребенок опять ушел в школу, но через 40 минут вновь вернулся и сказал, что его пустили, так как завуч не поверила, что переобулся. В итоге его так и не допустили до уроков, — пояснила мать мальчика.

