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Это кто здесь самый умный? Попробуйте справиться с вопросами, на которые не ответил Вассерман

У вас будет для этого 11 попыток

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Невозможно знать всего на свете, но можно попробовать угадать правильный ответ!

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По признанию Анатолия Вассермана, о том, что он умнее многих своих сверстников, стало известно, когда ему было 3–4 года. С тех пор, конечно, прошел миллион лет (в зале подсказывают, что не больше семидесяти), и интеллектуал подтвердил свою эрудицию не на одном «умном» шоу. Но и на Вассермана бывает проруха — случались на его веку провалы, когда задания оказались выше его способностей. А у вас получится ответить на вопросы, на которые не нашел ответа человек-энциклопедия? У вас 11 шансов, чтобы почувствовать себя умнее Вассермана. Да начнется битва разумов!

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