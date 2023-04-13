Это кто здесь самый умный? Попробуйте справиться с вопросами, на которые не ответил Вассерман

По признанию Анатолия Вассермана, о том, что он умнее многих своих сверстников, стало известно, когда ему было 3–4 года. С тех пор, конечно, прошел миллион лет (в зале подсказывают, что не больше семидесяти), и интеллектуал подтвердил свою эрудицию не на одном «умном» шоу. Но и на Вассермана бывает проруха — случались на его веку провалы, когда задания оказались выше его способностей. А у вас получится ответить на вопросы, на которые не нашел ответа человек-энциклопедия? У вас 11 шансов, чтобы почувствовать себя умнее Вассермана. Да начнется битва разумов!