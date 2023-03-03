В Новосибирске завершили монолитные работы в новом кампусе НГУ

В новосибирском Академгородке закончили возводить каркасы четырех зданий нового кампуса мирового уровня НГУ. Сейчас рабочие приступили к возведению перегородок в конструкции, сообщается на сайте Министерства науки и высшего образования РФ.
— Строительство кампуса Новосибирского госуниверситета движется быстрыми темпами. К настоящему времени уже завершены монолитные работы, возведены каркасы комплекса общежитий на 690 мест, зданий учебного корпуса и досугового центра СУНЦ, ведутся работы по устройству стен и внутренних перегородок, — отметил заместитель министра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов.
Завершить строительство планируют в третьем квартале 2024 года. Начиная с сентября 2024 года ученики физико-математической школы при университете будут ходить на занятия в новые корпуса.
Ранее в НГУ показали, как будет выглядеть внутри кампус мирового уровня, рассчитанный на 1580 студентов.