Заключенный в новосибирской ИК-18 получил образование айтишника

Заключенный ИК-18 в Новосибирске получил диплом о высшем образовании по информатике. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по региону.
Вручение диплома прошло в вечерней школе
— Осужденный М. успешно усвоил программу высшего образования по специальности «прикладная информатика» в Академии управления и производства по дистанционной форме обучения, — сообщили во ФСИН.
Кроме него в исправительных учреждениях региона высшее образование получают больше 50 осужденных. Среди направлений обучения менеджмент, экономика, психология, коммерция, юриспруденция, реклама и связи с общественностью.
В 2020 году заключенные новосибирской колонии особого режима