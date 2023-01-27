СЕЙЧАС -11°С
Пробки 4/10
usd 69.13
eur 75.33
Тема дняНовый Mercedes GLS за 25 миллионов
Все новости
Все новости

Заключенный в новосибирской ИК-18 получил образование айтишника

Диплом ему вручили члены Общественной наблюдательной комиссии

1 836

Заключенный с дипломом и член ОНК Анатолий Шабанов

Поделиться

Заключенный ИК-18 в Новосибирске получил диплом о высшем образовании по информатике. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по региону.

Вручение диплома прошло в вечерней школе № 9.

— Осужденный М. успешно усвоил программу высшего образования по специальности «прикладная информатика» в Академии управления и производства по дистанционной форме обучения, — сообщили во ФСИН.

Кроме него в исправительных учреждениях региона высшее образование получают больше 50 осужденных. Среди направлений обучения менеджмент, экономика, психология, коммерция, юриспруденция, реклама и связи с общественностью.

Вручение дипломов

Вручение дипломов

Поделиться

В 2020 году заключенные новосибирской колонии особого режима ИК-13 сделали 6-метровую копию часовни Святителя и Чудотворца Николая из снега.

СИЗОВысшее образованиеПрава заключенных
  • ЛАЙК5
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter