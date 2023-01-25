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Первая встреча с трупом, стройотряды и дегустация пива. Случайные прохожие — о своем студенчестве (опрос)

Они поделились самыми яркими воспоминаниями о годах учебы

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Видео: NGS24.RU

В Татьянин день, 25 января, журналисты спросили у людей на улицах о самых ярких моментах из студенческой жизни. Кто-то вспомнил, как в него кинули тортом, кому-то запомнилась подготовка к экзаменам в экстремальных условиях, кто-то до сих пор не может забыть первую практику. А старшее поколение напомнило о существовании стройотрядов и о том, как переживали сессию молодые семьи с детьми.

— Ой, такое нельзя говорить на камеру! Хотя это по программе было в техникуме товароведения и продовольственных товаров... Первый курс, суббота, по программе у нас была дегустация пива. В общем, мы все красивые и веселые вышли оттуда, — поделилась своим воспоминанием одна из участниц уличного опроса.

Что еще рассказывали люди на улицах — смотрите в видеосюжете наших красноярских коллег из NGS24.RU. Поделитесь и вы в комментариях самыми яркими эпизодами вашей студенческой жизни!

День студентаТатьянин деньДень российского студенчества
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