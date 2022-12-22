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Тест

Знатокам «Что? Где? Когда?» эти 10 вопросов оказались не по зубам. А вы с ними справитесь?

Ответите правильно на все, и вы — царь и бог интеллектуального казино

16 979

Из-за многих вопросов, которые мы вам сейчас зададим, знатоки всухую проигрывали телезрителям

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Почти полвека длится битва между знатоками интеллектуального казино «Что? Где? Когда?» и телезрителями. С чего началось это противостояние, никто сейчас не вспомнит. Но зрителям неизменно хочется знать ответы на самые заковыристые задания. И они у нас есть! В этом тесте мы представляем вам 10 роковых вопросов, на которые знатоки ответить не смогли. Каждый — с видео тех самых игр. Сможете ли справиться с этими вопросами вы?

У вас будет только одно преимущество перед знатоками — в отличие от них, перед вами будет один правильный вариант ответа на каждый вопрос. Так что если не получится догадаться, то хотя бы удача может оказаться на вашей стороне.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Что? Где? Когда? / YouTube.com

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Что? Где? Когда? / YouTube.com

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Что? Где? Когда? / YouTube.com

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Что? Где? Когда? / YouTube.com

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Что? Где? Когда? / YouTube.com

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Что? Где? Когда? / YouTube.com

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Что? Где? Когда? / YouTube.com

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Что? Где? Когда? / YouTube.com

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Что? Где? Когда? / YouTube.com

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Что? Где? Когда? / YouTube.com

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