Знатокам «Что? Где? Когда?» эти 10 вопросов оказались не по зубам. А вы с ними справитесь?

Почти полвека длится битва между знатоками интеллектуального казино «Что? Где? Когда?» и телезрителями. С чего началось это противостояние, никто сейчас не вспомнит. Но зрителям неизменно хочется знать ответы на самые заковыристые задания. И они у нас есть! В этом тесте мы представляем вам 10 роковых вопросов, на которые знатоки ответить не смогли. Каждый — с видео тех самых игр. Сможете ли справиться с этими вопросами вы?