Студент НГТУ выиграл миллион рублей — за что ему дали награду

Глухой студент Института социальных технологий НГТУ НЭТИ Александр Шец получил 1 миллион рублей за победу во всероссийском конкурсе.
С 11 по 17 декабря в Москве прошел Всероссийский студенческий форум «Твой ход — 2022», организатором которого стали Министерство науки и высшего образования, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и АНО «Россия — страна возможностей».
— По итогам реализации своего проекта «Погружение: развитие коммуникации слышащих с глухими и слабослышащими людьми» Александр Щец получил премию в размере одного миллиона рублей. Кроме того, студент НГТУ как финалист форума по треку «Делаю» получил возможность защиты проекта «Погружение: развитие коммуникации между слышащими и глухими в молодежной среде», по результатам которой получил грант Росмолодежи в размере 250 тысяч рублей на реализацию мероприятий проекта, — сообщили в пресс-службе НГТУ.
В конкурсе приняли участие больше 5 тысяч человек: студенты, ректоры и проректоры вузов из всех регионов страны. Кроме Александра Шеца, НГТУ представил еще двух студентов: Житенко Марию (ФПМИ, 1-й курс) и Алину Бабину (ИСТ, 4-й курс).
Осенью НГС снимал подробный репортаж про Александра Шеца и его проект «Погружение», благодаря которому глухие и слышащие люди могут лучше понимать друг друга.