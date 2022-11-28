Самые опасные школы Новосибирска, где дети чаще попадали в ДТП, — рейтинг московских ученых

Московские ученые составили рейтинг самых опасных школ Новосибирска на основе открытых данных о ДТП с детьми. Больше всего аварий произошло у школы
Далее идут школы
Исследование провели в лаборатории городских технологий и пространственного развития Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК).
Для изучения были выбраны пять крупных городов России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и Ростов-на-Дону. Проанализировано более 1500 школ и данные по ДТП с 2015 по 2022 год.
На прошлой неделе водитель сбил двух школьников на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.