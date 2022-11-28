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Самые опасные школы Новосибирска, где дети чаще попадали в ДТП, — рейтинг московских ученых

Список составлен на основе открытых данных о ДТП

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Для изучения были выбраны пять крупных городов России

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Московские ученые составили рейтинг самых опасных школ Новосибирска на основе открытых данных о ДТП с детьми. Больше всего аварий произошло у школы № 94 (на Серафимовича) и школы № 142 (на Героев Революции).

Далее идут школы № 97 (на Кирова), № 36 (на Авиастроителей) и № 11 (на Бориса Богаткова).

Исследование провели в лаборатории городских технологий и пространственного развития Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК).

Для изучения были выбраны пять крупных городов России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и Ростов-на-Дону. Проанализировано более 1500 школ и данные по ДТП с 2015 по 2022 год.

Специалисты использовали открытые данные о ДТП с детьми от 7 до 16 лет за время с 2015 по 2022 год. Всего за семь лет в таких локациях пострадали 4372 ребенка

Специалисты использовали открытые данные о ДТП с детьми от 7 до 16 лет за время с 2015 по 2022 год. Всего за семь лет в таких локациях пострадали 4372 ребенка

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На прошлой неделе водитель сбил двух школьников на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.

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