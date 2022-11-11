Почему в школах кормят невкусно и как сдать ЕГЭ без репетитора? Ответы министра образования НСО в одном видео
Сергей Федорчук отвечал на вопросы читателей НГС в прямом эфире
Министр образования НСО Сергей Федорчук во время прямого эфира на НГС ответил на десятки самых разных вопросов читателей.
Он сообщил, когда начнутся зимние каникулы у школьников, будут ли кормить детей мобилизованных бесплатно, есть ли бомбоубежища в зданиях образовательных организаций.
В нашем коротком видео мы собрали еще три очень важных вопроса: как сдать ЕГЭ без репетиторов? Почему в школах кормят невкусно? Как проходят «Разговоры о важном»?
Министр ответил на них подробно. Что именно — смотрите в нашем коротком ролике.
Ранее министр объяснял, что уроки «Разговоры о важном» должны оплачивать учителям отдельно, а для школьников являются обязательными к посещению.