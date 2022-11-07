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Это что за шуфлядка? Проверьте, знаете ли вы значения редких слов русского языка

11 поводов козырнуть интересным словечком в любой ситуации

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ds

Некоторые редкие слова сегодня могут показаться на слух немного неприличными. Но это только кажется

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В русском языке есть тысячи слов, которыми мы не пользуемся. По большому счету, мы и без них неплохо обходимся, но знать, что они обозначают — как минимум интересно. Из этого обилия редких словечек мы выбрали 11, значение которых вас как минимум удивит. А, может, вы знаете, что обозначает каждое из них, и без труда определите, где рампетка, а где абиссаль? Механика этого теста проста как никогда: мы вам слово, а вы нам — ответ, который считаете правильным.

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