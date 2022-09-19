Это точно русский? Проверьте, сможете ли вы написать правильно все эти слова

В этом году в словарь русского языка добавили 152 слова, и список продолжает пополняться. Причем в словаре одновременно оказались и совсем недавние термины, которыми обогатила нас, к примеру, пандемия коронавируса, и выражения, существовавшие несколько лет, но до сих пор не оформленные «законодательно». Чтобы неологизм закрепился нормативно, нужно, чтобы исследователи его сперва заметили, убедились, что он используется довольно часто, потом ученые должны прикинуть, приживется ли он в языке, и лишь спустя некоторое время, если исследуемое слово не потеряло своей популярности, его заносят в словарь. Впрочем, мы отвлеклись. Мало того что для того, чтобы понять некоторые неологизмы, нужна пояснительная бригада (этого словосочетания, кстати, всё еще нет в словаре), так иные еще и не так просто написать. В этом тесте мы попробуем решить сразу оба вопроса — и с написанием разобраться, и значения (если это понадобится) запомнить. Механика теста проста: мы показываем вам слово, а вы пробуете угадать — верно оно написано или нет.