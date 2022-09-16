Тяжелая ноша: выясняем, сколько весят рюкзаки школьников (спойлер: в два раза больше нормы)

— Основные проблемы могут возникнуть с позвоночным столбом. Рюкзак с одной лямкой может способствовать развитию сколиоза. Тяжелый рюкзак — развитию плоскостопия и проблемам с осанкой. Поэтому ранец должен быть с двумя лямками и его нужно носить как полагается, а не как обычно, на одной. У него должен быть жесткий каркас, который прилегает к спине. Это своего рода поддержка. Обувь нужно носить удобную. Стопы — это наш фундамент. Какие-то мягкие кроссовки. Стараться не ходить в парусинках. Либо в кедах использовать ортопедические стельки. Развитие скелета происходит до 21 года, кости формируются. Все эти факторы влияют на формирование осанки и плоскостопие, — рассказал врач.

