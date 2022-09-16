Тяжелая ноша: выясняем, сколько весят рюкзаки школьников (спойлер: в два раза больше нормы)
Корреспондент NGS55.RU провел эксперимент и взвесил ранцы детей
Иногда, глядя на еле плетущихся из школы детей, становится их жалко: такие маленькие и хрупкие, а за спиной огромная ноша в виде рюкзака, которая, кажется, больше своего хозяина. Как рассказали NGS55.RU в Роспотребнадзоре, для каждого возраста ученика есть свой допустимый вес ранца с учебниками, тетрадями и пеналом. Для первоклассников и второклассников он не должен превышать 1,5 килограмма, для третьеклассников и четвероклассников — 2. Дети из пятого и шестого классов не должны поднимать ничего тяжелее, чем рюкзак в 2,5 килограмма, а из седьмого и восьмого классов — 3,5. Старшеклассникам позволяется носить ранец весом до 4 кило. Наш корреспондент Анна Никитенко вооружилась весами, чтобы взвесить рюкзаки школьников, и направилась к омской гимназии
Рюкзак семилетней Дарьи-первоклассницы перемещается с плеча отца на крючок весов. Они показывают три килограмма, что в два раза превышает норму, рекомендованную Роспотребнадзором. Папа девочки рассказывает, что обычно дочь носит ранец сама, но пока они ждут подругу возле школы, решил освободить ребенка от груза. Сама Дарья, выглядывая из-за отца, скромно и чуть слышно признается — таскать его «немного тяжеловато». В нем несколько учебников и тетрадей, сменная обувь. Граммов прибавляют немалые габариты рюкзака. Он достался ребенку по наследству, от старшей сестры.
Несмотря на то, что семилетняя Саша носит сменную обувь в отдельном мешке, ее фиолетовый рюкзак с изображением котят, который она выбирала сама, весит целых 3,5 килограмма. Девочка на тяжесть не жалуется, главное, что ранец красивый.
Первоклассник Андрей тоже выбирал в магазине школьный ранец сам. Взрослые не ставили перед ним никаких ограничений ни по весу, ни по размерам — главное, чтоб нравилось ребенку. Его мама Наталья рассказала, что сегодня его рюкзак относительно легкий, поскольку в нем нет кроссовок и спортивной формы. С собой у школьника всего три учебника, тетради и пенал. Вместе с Хаги Ваги и брелоком в виде смайла его ранец весил 2,5 килограмма. Это в полтора раза больше нормы.
— Сын говорит, что носить рюкзак ему не тяжело. Конечно, ведь он еле дождался, когда его наденет. Он еще кикбоксингом занимаемся, поэтому у нас сильная спина, — уверена Наталья.
Кажется, что рюкзак первоклассника Ромы вытянет немало, поскольку выглядит внушительно. Его мама Екатерина говорит, что выбирала ребенку ранец сама и обращала внимание на его вес и размер — по ее словам, это «еще маленький». Весы показали отметку в 2,5 кило.
— Рюкзак легкий, потому что первоклассники еще ничего не носят. Там буквально две рабочие тетради, один учебник и бутылочка воды. Сменка у него всегда отдельно. Он сам все носит, чтобы приучаться к самостоятельности. Жалоб, что ему тяжело, еще не было, больше возмущение на тему «зачем так рано вставать», — улыбается Екатерина.
С обратной стороны гимназии вход для средних и старших классов. Первым на эксперимент соглашается шестиклассник Артем. С энтузиазмом сам цепляет ручку рюкзака за крючок. Стрелка показывает 5 килограммов (по норме должно быть 2,5).
— Это еще без сменки. У меня там русский язык, математика, английский и история, пенал. В начале года надо иметь дополнительные тетрадки и листочки на всяких случай для контрольных. Это еще легкий рюкзак, тряпочный. Не очень мне тяжело. Уже привык, вот в пятом классе было тяжелее гораздо, — рассказывает Артем.
У его коллеги Михаила, который учится в 8-м классе, сумка тоже весит 5 килограммов. Парень уверяет, что в рюкзаке «ничего особенного» — четыре учебника, да тетради.
— Сегодня еще легкий, — вздыхает он и приглашает на замер, когда в расписании будет семь уроков.
Школьник смеется: «Тогда-то точно будет 10 кило, весы сломаются».
Десятиклассников зацепить на крючок сложнее, ребята очень серьезные и занятые. Спешат на уроки. Но все же некоторые из них соглашаются уделить пару минут корреспонденту. У Михаила в рюкзаке четыре учебника, тетради, школьные принадлежности, сменка. Его рюкзак весит 5 килограмм.
В толпе выделяется 11-классница Эвелина — с маленькой дамской сумочкой, что вызывает много вопросов.
— А я сегодня дежурю в столовой, на уроки не надо, — заявляет девушка и мчится ко входу в гимназию. На всякий случай ее ридикюль мы тоже измерили. Он весит 200 граммов. По нормам точно проходит.
Мы обратились к врачу травматологу-ортопеду Дмитрию Одарченко из КМХЦ, чтобы узнать, какой вред здоровью школьника может насести тяжелый рюкзак. Доктор лечит уже взрослых людей, но все мы знаем, что многие проблемы идут из детства.
— Основные проблемы могут возникнуть с позвоночным столбом. Рюкзак с одной лямкой может способствовать развитию сколиоза. Тяжелый рюкзак — развитию плоскостопия и проблемам с осанкой. Поэтому ранец должен быть с двумя лямками и его нужно носить как полагается, а не как обычно, на одной. У него должен быть жесткий каркас, который прилегает к спине. Это своего рода поддержка. Обувь нужно носить удобную. Стопы — это наш фундамент. Какие-то мягкие кроссовки. Стараться не ходить в парусинках. Либо в кедах использовать ортопедические стельки. Развитие скелета происходит до 21 года, кости формируются. Все эти факторы влияют на формирование осанки и плоскостопие, — рассказал врач.