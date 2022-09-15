Минпросвещения решило учить детей во «ВКонтакте»
В министерстве считают, что это удобная и безопасная альтернатива зарубежным мессенджерам
«ВКонтакте» официально станет одной из площадок, которую будут использовать школы в образовательном процессе. 15 сентября Минпросвещения, Минцифры и VK заключили соглашение о сотрудничестве для создания и развития сервисов, которые позволят учителям удобно взаимодействовать с родителями и школьниками.
Как заявили в пресс-службе Минпросвещения, теперь «у всех участников появится удобная и безопасная альтернатива зарубежным мессенджерам». Использовать планируется сервисы VK Мессенджер, VK Звонки и Почта Mail.ru. Минцифры несет ответственность за техническую интеграцию отдельных сервисов во ФГИС «Моя школа».
— ФГИС «Моя школа» — удобный инструмент, чтобы повысить результаты обучения ребят, эффективность организации учебного процесса, — считает министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. — В ней размещен качественный, проверенный контент, всегда под рукой расписание и домашние задания, есть возможность пройти диагностику и определить свой уровень знаний. Естественно, новые технологии будут использоваться только как дополнение к традиционным формам обучения.
Еще один мультимедийный проект, связанный со школой, стартовал на телевидении — «Россия 1» создает телешоу, главными героями которого стали учителя. Сейчас уже определены полуфиналисты, а их уроки опубликованы в группе телешоу во «ВКонтакте». В конце сентября там же стартует народное голосование: пользователи определят семь финалистов, которые примут участие в гранд-шоу.