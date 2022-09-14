Эй, бумер, есть что погуглить? В словарь русского языка добавили
152 слова — вот они
А мы-то думали, что некоторые выражения в словаре давно
Пока мы занимаемся важными делами, словарь русского языка пополняется всё новыми выражениями. Каждый год в нем появляется не один десяток слов. Только в сентябре 2022 года в орфографический словарь Института русского языка имени Виктора Виноградова добавили 152 новых слова.
В списке новичков есть слова, связанные с военными действиями, например «тероборона» и «БПЛА», наконец нашлось в словаре место «шаверме» и «шаурме», массовое пополнение произошло за счет молодежного сленга (покерфейс, бумеры, стобалльник) и пандемии коронавируса, которая обогатила русский язык «антиваксерами», «ковид-положительными» и другими словами.
Все новинки появились на сайте орфографического ресурса «Академос», но, чтобы вам не пришлось переходить по многочисленным ссылкам, мы собрали все словарные обновки в одной инфографике. Будьте осторожны — она вышла о-о-о-о-о-очень длинной.
И не забудьте, что мы тоже время от времени пополняем ваш словарный запас разными выражениями. В последний раз мы собрали 11 слов молодежного сленга, которые вы вряд ли переведете.