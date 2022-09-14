Эй, бумер, есть что погуглить? В словарь русского языка добавили 152 слова — вот они

Пока мы занимаемся важными делами, словарь русского языка пополняется всё новыми выражениями. Каждый год в нем появляется не один десяток слов. Только в сентябре 2022 года в орфографический словарь Института русского языка имени Виктора Виноградова добавили 152 новых слова.

