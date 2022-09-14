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Эй, бумер, есть что погуглить? В словарь русского языка добавили 152 слова — вот они

А мы-то думали, что некоторые выражения в словаре давно

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Скоро на новые русские слова никаких справочников не хватит

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Пока мы занимаемся важными делами, словарь русского языка пополняется всё новыми выражениями. Каждый год в нем появляется не один десяток слов. Только в сентябре 2022 года в орфографический словарь Института русского языка имени Виктора Виноградова добавили 152 новых слова.

В списке новичков есть слова, связанные с военными действиями, например «тероборона» и «БПЛА», наконец нашлось в словаре место «шаверме» и «шаурме», массовое пополнение произошло за счет молодежного сленга (покерфейс, бумеры, стобалльник) и пандемии коронавируса, которая обогатила русский язык «антиваксерами», «ковид-положительными» и другими словами.

Все новинки появились на сайте орфографического ресурса «Академос», но, чтобы вам не пришлось переходить по многочисленным ссылкам, мы собрали все словарные обновки в одной инфографике. Будьте осторожны — она вышла о-о-о-о-о-очень длинной.

152 слова, которые появились в словаре русского языка в 2022 году

152 слова, которые появились в словаре русского языка в 2022 году

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И не забудьте, что мы тоже время от времени пополняем ваш словарный запас разными выражениями. В последний раз мы собрали 11 слов молодежного сленга, которые вы вряд ли переведете.

Русский языкСленгШавермаШаурмаСловарь
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
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