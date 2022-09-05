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Полезные тесты по понедельникамТест

Неученья — тьма! Проверьте, что вы помните из школьного курса литературы

Тест, с которым дети справятся лучше взрослых

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Уроки литературы в школе нужны хотя бы для того, чтобы проходить наши тесты

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Думаете, с окончанием школы у вас закончились экзамены? А мы вам на что! В отличие от школьных заданий, за наши вас не вызовут с родителями к директору, сколько бы ошибок вы ни допустили. Ошибайтесь себе на здоровье! Но помните: чем больше верных ответов, тем приятнее результат. Мы решили не распаляться на все дисциплины подряд и сосредоточились на отдельно взятой литературе. Предмет не профильный и в какой-то степени обязательный. Так что не смеем вас задерживать — кликайте на правильные ответы (или как получится) и гордитесь (или как получится — 2) собой!

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