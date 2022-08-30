Так все-таки сдаем на шторы или нет? Рассказываем, можно ли избежать школьных поборов
Юрист рассказал, на что не могут требовать деньги с семей школьников
Наступает новый учебный год, а с ним — и пора родительских собраний, где мам и пап наверняка будут просить скинуться на множество «самых необходимых вещей». Это могут быть как недорогие расходники для классного кабинета, так и масштабные траты: ремонт, ежемесячная оплата охраны или установка кулера. Но не торопитесь расставаться с деньгами. Рассказываем, что должно быть оплачено за счет государства, что родителями, а что вообще является необязательным и добровольным.
Первое, что должны запомнить родители: никто не имеет права требовать от семьи ученика какой-то конкретной покупки или денег. Однако есть то, что обязуется обеспечить государство, а есть то, без чего практически не обойтись в процессе обучения, но за родителей это никто не оплатит.
Что должно государство
Бесплатное обеспечение учащихся создано, чтобы избежать дискриминации по имущественному признаку, и независимо от того, сдают ли родители деньги на какие-то нужды, их ребенок будет учиться в этой школе.
Согласно закону
По словам юриста правовой компании «Довод» Ксении Безматерных, по закону родитель действительно не обязан покупать учебники и пособия по тем предметам, которые являются общеобразовательными, но на практике бывает иначе.
— На деле школьная библиотека не всегда имеет должное количество книг, чтобы хватило на всех учеников. А по некоторым предметам пособий может и вовсе не быть, — объясняет юрист. — Здесь не всегда есть смысл апеллировать к закону перед директором. Есть шанс, что ребенку на уроке будет попросту нечем заняться без учебника. Просто некоторые законы и реальность живут в параллельных плоскостях.
Оснащение учебного кабинета необходимыми предметами (доской, партами, мелом и прочим) также должно производиться за счет бюджетных средств. То есть родитель не должен ничего оплачивать из списка вещей, которые обозначены в рамках необходимых, но покупка для класса предметов, которые выходят за рамки образовательных стандартов, полностью ложится на родителей.
— Однако принуждать к покупке интерактивной доски или кулера директор и учитель не имеют права, так как эти траты должны быть полностью добровольными, — подчеркивает Ксения Безматерных.
То же самое с ремонтом. По закону «О совершенствовании правового положения государственных (муниципальных) учреждений», ремонт школ осуществляется за счет государства, но если родители хотят улучшить ремонт сверх стандартов, то они могут добровольно на это скинуться.
Что касается охраны, то за безопасность в учебном заведении отвечают местные власти и администрация образовательного учреждения. Если родителям кажется, что охрана недостаточна, не нужно скидываться на дополнительные системы видеонаблюдения и прочее, можно просто обратиться в прокуратуру.
— Прокурор проверит, всё ли в порядке с охраной, и, если сочтет, что права детей нарушены, обратится в суд, — говорит юрист Дмитрий Сергеев. — Такая практика является обычной. Например, школа должна была заключить договор с охранным предприятием, но вместо этого организовала охрану собственными силами. Прокуратура сочла, что права учащихся на безопасность нарушены, и обратилась с иском в суд. Суд изучил документы и увидел, что с 8 до 14 часов школу охраняет уборщик. Он же пропускает посетителей на территорию. И этот вахтер, уборщик и охранник — женщина пенсионного возраста. Значит, школу охраняет человек, не прошедший специального обучения. Поэтому суд решил требования прокуратуры удовлетворить. И обязал городскую администрацию выделить деньги школе, чтобы та уже заключила договор с охранным предприятием. Так что родителям платить за охрану не пришлось.
Также с родителей не могут требовать оплаты за охрану, услуги уборщицы, благоустройство территории, приобретение музыкальных инструментов и спортинвентаря, занятия сверх федеральных стандартов.
А вот гарантированно за счет бюджета будут обеспечены горячим питанием все ученики начальной школы и некоторые льготники из среднего и старшего звена, например, дети с ограниченными возможностями здоровья или из малоимущих семей.
Что ложится на плечи родителей
Особая ситуация — со школьной формой. В законе «Об образовании» сказано, что каждая школа вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правилам ее ношения.
— То есть администрация школы может установить правила соответствия формы: выбрать определенный цвет и модель, — разъясняет Ксения Безматерных. — Школа вправе определять, какие элементы костюма необходимо иметь ученику: пиджак, жилет, брюки и так далее, но школа не имеет права принуждать родителей закупаться в определенном месте, магазине или в самой школе. Родители вправе сами подобрать одежду, которая отвечает требованиям школьного устава.
При этом любая школа может оказывать дополнительные платные услуги, не предусмотренные федеральными стандартами. К ним можно отнести обучение по дополнительным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство и занятия с углубленным изучением предметов.
— Перечень оказываемых школой дополнительных услуг должен быть прописан в ее уставе, иначе это считается мошенничеством, — рассказала Ксения Безматерных. — Средства, полученные образовательным учреждением, должны быть отражены в бухгалтерской отчетности.
Также родители могут договориться, скинуться, купить и подарить школе всё что угодно, в том числе деньги. Но тут важно не навредить: если стоимость подарка больше 3000 рублей или презент сделан от юридического лица, обязательно должен быть письменно оформлен договор дарения. Это предусмотрено п. 2 ст. 574 Гражданского кодекса РФ.
Куда жаловаться на школьные поборы
В муниципальной школе не имеют права требовать денег, любой сбор средств проводится на добровольной основе, напоминает юрист.
— Если педагоги вынуждают вас сдавать деньги, нужно обратиться к руководству учебного заведения за разъяснением и потребовать письменный ответ, — советует Ксения Безматерных. — Если ситуация не изменится, с соответствующим заявлением нужно пойти в городское управление образования. И в крайнем случае — обратиться в прокуратуру.
Если же родитель видит, что к ребенку какое-то негативное отношение со стороны преподавателя, в том числе из-за денег, также можно написать жалобу в прокуратуру или Рособрнадзор. К жалобе нужно приложить доказательства — аудио и видео или скриншоты из чата, советует адвокат Александр Золоев. Если это скриншоты переписок, которые могут удалить без вашего ведома, нужно их нотариально заверить.
Иногда давление может быть не со стороны школы, а со стороны других родителей учеников, если они сдают деньги, а вы нет. Если вдруг дело дойдет до угроз и оскорблений, стоит обратиться в полицию.