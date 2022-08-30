Так все-таки сдаем на шторы или нет? Рассказываем, можно ли избежать школьных поборов

— На деле школьная библиотека не всегда имеет должное количество книг, чтобы хватило на всех учеников. А по некоторым предметам пособий может и вовсе не быть, — объясняет юрист. — Здесь не всегда есть смысл апеллировать к закону перед директором. Есть шанс, что ребенку на уроке будет попросту нечем заняться без учебника. Просто некоторые законы и реальность живут в параллельных плоскостях.



Оснащение учебного кабинета необходимыми предметами (доской, партами, мелом и прочим) также должно производиться за счет бюджетных средств. То есть родитель не должен ничего оплачивать из списка вещей, которые обозначены в рамках необходимых, но покупка для класса предметов, которые выходят за рамки образовательных стандартов, полностью ложится на родителей.