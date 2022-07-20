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Выпускница трижды победила рак, сдала ЕГЭ по двум предметам на 200 баллов и решила стать врачом

16-летняя Алена Ложкина мечтает лечить других людей от онкологии

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Школьница прошла через непростые испытания, но в будущее смотрит с уверенностью

Школьница прошла через непростые испытания, но в будущее смотрит с уверенностью

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— Весь 11-й класс мне пришлось прожить в онкоцентре и учиться здесь в школе, — скромно рассказывает 16-летняя Алена Ложкина, пациентка Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина в Москве.

За последний год Алена прошла через сложную операцию и химиотерапию. В перерывах между лечением она штудировала учебники и решала задачи. А в июне наравне с другими выпускниками сдала ЕГЭ по трем предметам. Результат впечатляет: русский и математика — по 100 баллов, химия — 75 баллов. Итого 275 баллов.

Мы поговорили с выпускницей об испытаниях, через которые ей пришлось пройти, и узнали, как ей удалось так хорошо подготовиться к экзамену.

Трижды пациентка


— Я родилась и выросла в Кирове, — рассказывает Алена. — В 11 лет у меня появились странные боли в левой ноге. При обследовании местные врачи нашли опухоль, но какая она, как ее дальше лечить — никто озадачиваться не стал. Сделали операцию, опухоль удалили и отпустили домой.

Три года назад, когда Алена училась в 9-м классе, у нее диагностировали рецидив онкологического заболевания — синовиальной саркомы (одной из самых частых злокачественных опухолей мягких тканей, которая поражает суставы).

— Тогда меня направили на лечение в Москву, — вспоминает девочка. — Опухоль тоже была в ноге, но на этот раз в правой. Я прошла через операцию, лучевую терапию, химиотерапию. В Москве я была на лечении почти весь год, и тогда же познакомилась с учителями школы «Учим-знаем», которые занимаются с детьми в центре имени Блохина.

Алена с долгожданным аттестатом

Алена с долгожданным аттестатом

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10-й класс Алена прожила дома, в Кирове, но опухоль снова напомнила о себе.

— Через 1,5 года опухоль «ушла в легкое» — при очередном плановом обследовании врачи нашли узел в легком. Метастаз. Меня при этом ничего не беспокоило, но весь 11-й класс мне снова пришлось прожить в центре Блохина и учиться здесь в школе. Вы знаете, с одной стороны, да, не повезло, что рак про меня так и не забыл. У меня опять была операция и химиотерапия. А с другой стороны, я считаю, что благодаря именно московским учителям, которые каждый день приходили к нам в палаты, мне удалось так хорошо сдать экзамены.

Учебный класс в больнице


Химия и биология, рассказывает Алена, ей нравились всегда. Еще дома, в Кирове, она училась в профильном 10-м классе с углубленным изучением этих предметов. И уже тогда задумывалась о профессии врача, хотя желание было не столь серьезным, как сейчас.

— В центре Блохина был целый учебный сектор с настоящими школьными кабинетами, с интерактивными досками, — вспоминает Алена. — Плюс учебные классы на каждом этаже — чтобы детям не нужно было далеко ходить. А к тем, кто не мог дойти и до этих классов, учителя приходили прямо в палаты. Конечно, эта школа оборудована лучше, чем моя школа в Кирове. И, по правде говоря, учителя здесь лучше. Например, я делилась теми заданиями, которые нам давали здесь, со своей подружкой из Кирова.

Алена с благодарностью вспоминает своих московских учителей — Людмилу Вячеславовну и Людмилу Ивановну, которые вели у нее русский язык и математику.

— Я каждый день дополнительно к основным урокам, которые проводили для нас в институте имени Блохина, занималась 3–4 часа. В основном повторяла пройденный материал, решала задания из интернета и те, что мне давали учителя. По химии в Москве купила себе справочник Доронькина. Никаких других секретов у меня нет, — говорит Алена.

Планы на будущее


Для того чтобы подготовиться к экзамену по биологии, у Алены чуть-чуть не хватило сил и времени. Этот экзамен она собирается сдать в следующем году, а потом планирует поступать в медицинский институт в Кирове, Нижнем Новгороде или Казани. На наш вопрос — почему не в Москве, ведь, казалось бы, сама судьба за это, Алена призналась, что для ее семьи учеба в столице будет сложна финансово. Вся семья девушки — это бабушка, дедушка и тетя, поэтому возможности ограничены.

Зато профессию Алена Ложкина себе уже выбрала — она хочет быть врачом-гистологом, который изучает клетки тканей, и именно этот врач в онкологии ставит правильный диагноз, от которого потом будет зависеть и лечение, и вся жизнь больного.

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