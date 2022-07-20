Выпускница трижды победила рак, сдала ЕГЭ по двум предметам на 200 баллов и решила стать врачом

Мы поговорили с выпускницей об испытаниях, через которые ей пришлось пройти, и узнали, как ей удалось так хорошо подготовиться к экзамену.

Трижды пациентка

— Я родилась и выросла в Кирове, — рассказывает Алена. — В 11 лет у меня появились странные боли в левой ноге. При обследовании местные врачи нашли опухоль, но какая она, как ее дальше лечить — никто озадачиваться не стал. Сделали операцию, опухоль удалили и отпустили домой.



Три года назад, когда Алена училась в 9-м классе, у нее диагностировали рецидив онкологического заболевания — синовиальной саркомы (одной из самых частых злокачественных опухолей мягких тканей, которая поражает суставы).

