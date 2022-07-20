Выпускница трижды победила рак, сдала ЕГЭ по двум предметам на 200 баллов и решила стать врачом
— Весь
За последний год Алена прошла через сложную операцию и химиотерапию. В перерывах между лечением она штудировала учебники и решала задачи. А в июне наравне с другими выпускниками сдала ЕГЭ по трем предметам. Результат впечатляет: русский и математика — по 100 баллов, химия — 75 баллов. Итого 275 баллов.
Мы поговорили с выпускницей об испытаниях, через которые ей пришлось пройти, и узнали, как ей удалось так хорошо подготовиться к экзамену.
Трижды пациентка
— Я родилась и выросла в Кирове, — рассказывает Алена. — В
Три года назад, когда Алена училась в 9-м классе, у нее диагностировали рецидив онкологического заболевания — синовиальной саркомы (одной из самых частых злокачественных опухолей мягких тканей, которая поражает суставы).
— Тогда меня направили на лечение в Москву, — вспоминает девочка. — Опухоль тоже была в ноге, но на этот раз в правой. Я прошла через операцию, лучевую терапию, химиотерапию. В Москве я была на лечении почти весь год, и тогда же познакомилась с учителями школы «Учим-знаем», которые занимаются с детьми в центре имени Блохина.
— Через 1,5 года опухоль «ушла в легкое» — при очередном плановом обследовании врачи нашли узел в легком. Метастаз. Меня при этом ничего не беспокоило, но весь
Учебный класс в больнице
Химия и биология, рассказывает Алена, ей нравились всегда. Еще дома, в Кирове, она училась в профильном
— В центре Блохина был целый учебный сектор с настоящими школьными кабинетами, с интерактивными досками, — вспоминает Алена. — Плюс учебные классы на каждом этаже — чтобы детям не нужно было далеко ходить. А к тем, кто не мог дойти и до этих классов, учителя приходили прямо в палаты. Конечно, эта школа оборудована лучше, чем моя школа в Кирове. И, по правде говоря, учителя здесь лучше. Например, я делилась теми заданиями, которые нам давали здесь, со своей подружкой из Кирова.
Алена с благодарностью вспоминает своих московских учителей — Людмилу Вячеславовну и Людмилу Ивановну, которые вели у нее русский язык и математику.
— Я каждый день дополнительно к основным урокам, которые проводили для нас в институте имени Блохина, занималась
Планы на будущее
Для того чтобы подготовиться к экзамену по биологии, у Алены чуть-чуть не хватило сил и времени. Этот экзамен она собирается сдать в следующем году, а потом планирует поступать в медицинский институт в Кирове, Нижнем Новгороде или Казани. На наш вопрос — почему не в Москве, ведь, казалось бы, сама судьба за это, Алена призналась, что для ее семьи учеба в столице будет сложна финансово. Вся семья девушки — это бабушка, дедушка и тетя, поэтому возможности ограничены.
Зато профессию Алена Ложкина себе уже выбрала — она хочет быть врачом-гистологом, который изучает клетки тканей, и именно этот врач в онкологии ставит правильный диагноз, от которого потом будет зависеть и лечение, и вся жизнь больного.