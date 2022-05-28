Без Оксимирона и Дудя*: студентам из НГУ рекомендовали убрать из тем дипломов иноагентов и Украину
Под «санкции» на предзащите попали темы с Оксимироном, Дудем и Шихман. Всего изменили около 10 работ
Нескольким студентам-журналистам Новосибирского государственного университета по рекомендации преподавателей пришлось сменить тему и название дипломных работ после предзащиты в конце февраля — начале марта. В них упоминались Украина, иноагенты и просто известные люди, резко высказывающиеся о спецоперации. Преподаватели объяснили такие рекомендации подстраховкой, чтобы будущие выпускники не столкнулись с проблемами на финальной защите и при выпуске. Кого вычеркнули из названий, что об этом думают выпускники и как произошедшее объясняют в вузе — читайте в материале НГС.
Имена студентов изменены по их просьбе.
Без Дудя* и Шихман
Из названия диплома Анны пропало упоминание журналистов и ведущих популярных ютьюб-каналов Юрия Дудя* и Ирины Шихман — на их примере студентка рассуждала о коммуникативном профессионализме журналиста. В новом названии их имена пришлось заменить на более сухую формулировку: «на примере видеоинтервью на платформе YouTube».
— Юрий Дудь* остался в моем дипломе, мы просто убрали его из названия, а в самой работе указывали, что он признан иноагентом. Плюс я указывала в работе, что Meduza** иноагент, так как на их материалы я тоже ссылалась. Изменение темы аргументировали тем, что ближе к выпуску ситуация в стране может измениться и что они хотят избавить нас от возможных проблем. Они искренне хотели помочь. Так что не думаю, что стоит указывать, что нас принуждали к этому. В итоге ситуация не изменилась, но из названия дипломов убрали имена обоих журналистов. Это, скорее, не приказ сверху, а перестраховка, — поделилась с НГС девушка.
Без Украины
В названии диплома другой студентки пропало упоминание Украины. Девушка писала работу, посвященную Евромайдану в 2014 году. Сейчас тема звучит так, словно диплом никак не связан с тем политическим событием: «Медиаконструирование исторических параллелей в российских СМИ».
— Моя тема была связана с событиями на Украине, но лишь косвенно. В работе освещается только Евромайдан 2014 года, и в ней никак не затрагивается нынешняя обстановка. Мы с научным руководителем изменили только название темы — просто для того, чтобы лишний раз не смущать никого словом «Украина» и чтобы избежать возможных проблем при проверке документов и
Без Манского
В начале года Алиса писала о визуальном нарративе в фильмах Виталия Манского. Однако уже в марте, после предзащиты, девушка изучала «монтаж как элемент драматургии в документальных фильмах». Виталий Манский исчез из названия диплома.
— Изначально тема с Манским была сомнительной. Когда я выходила на предзащиту, я уже тогда чувствовала некоторую растерянность, преподаватели тоже не понимали, о чем мы можем писать, а о чем нельзя. Когда всё только начиналось в феврале, я подумала, что писать про Манского лучше не стоит. Аргументировали изменение темы тем, что там есть фильм «Свидетели Путина», и на тот момент, как мне кажется, всё, что было связано с политикой, преподавателей как-то пугало. На предзащите к нам как раз подходил один из них и говорил, что не нужно писать или говорить что-то лишний раз, так как никто не знает, что будет дальше. В общем, немного смутная история, — объясняет Алиса.
Без Оксимирона
Изначально Иван планировал написать дипломную работу, посвященную рэп-исполнителю Оксимирону* как медиаперсоне. После мартовской предзащиты молодому человеку пришлось отказаться от него и взять тему «Современная российская музыкальная журналистика: жанрово-тематический аспект».
— Я сменил тему полностью — был Оксимирон, а стала музыкальная журналистика. Не могу сказать, что нас заставили менять тему, скорее, это носило рекомендательный характер. Я мог бы спокойно закончить университет и с первой темой, но, чтобы перестраховаться, преподаватели посоветовали мне поменять ее. Потому что никто не знал, а что будет дальше, и мне кажется, что это была нормальная реакция. Конечно, я думаю, что никто проверять бы наши дипломы не стал, но на предзащите комиссия сказала, что тема с Оксимироном довольно скользкая, потому что его признали иноагентом (Оксимирон не является иноагентом. — Прим. ред.), и просто посоветовали найти тему про запас, — пояснил молодой человек.
Что говорят в самом НГУ
НГС удалось пообщаться с преподавателями направления «журналистика». Они утверждают, что вопрос о смене тем носил рекомендательный характер — с целью помочь студентам избежать проблем на финальной защите.
— Заявления о том, что студентов заставляли менять темы — это полный бред. В ряде случаев стали недоступны материалы в связи с ситуацией, в ряде — изменилось законодательство, — прокомментировала ситуацию руководитель направления журналистики Ольга Журавель.
Также она отметила, что настаивать на смене темы выпускной работы можно только в том случае, если становится недоступен архив с материалами и студент до предзащиты его не освоил, так как без эмпирической базы работа состояться не может.
В пресс-службе вуза на запрос НГС ответили, что смена названий случается регулярно на предзащите.
— Корректировка названий всегда проводится на финальных предзащитах — в том числе для этого они и проводятся. Что касается материала дипломных работ, с учетом неопределенности статуса персон и организаций, тексты которых выступали материалом исследования, возможной негативной динамики ситуации и недоступности ряда отобранных студентами материалов преподаватели предложили части студентов во время предзащиты, которая состоялась в марте, выбрать дополнительно другие тексты и аудиовизуальный контент для выполнения практической части работы, — рассказали в пресс-службе НГУ.
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Также в пресс-службе отметили, что в отдельных случаях студентам было предложено добавить указания об изучаемых объектах как иноагентах, если они таковыми являются, чтобы не нарушать соответствующий закон. Также было отмечено, что научные работы не занимаются оценкой тех или иных событий, ситуаций, политических взглядов — они исследуют явления как часть объективной реальности с той или иной позиции (коммуникационной, социологической, лингвистической и
В Новосибирске через пару недель начинается приемная комиссия во всех университетах города. НГС узнавал у ведущих вузов города, сколько мест будет в университетах в этом году. В Новосибирский государственный университет в этом году всего предоставят 1336 бюджетных мест и 736 платных для будущих бакалавров, также 650 бюджетных и 202 платных места запланировано для поступления в магистратуру. Всего для аспирантов, по данным пресс-службы НГУ, приготовили 25 мест, и 35 бюджетных мест для поступления в ординатуру.
* Юрий Дудь признан иностранным агентом в апреле 2022 года.
** Meduza — СМИ, признанное в России иностранным агентом в апреле 2021 года.