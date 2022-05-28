Без Оксимирона и Дудя*: студентам из НГУ рекомендовали убрать из тем дипломов иноагентов и Украину

В начале года Алиса писала о визуальном нарративе в фильмах Виталия Манского. Однако уже в марте, после предзащиты, девушка изучала «монтаж как элемент драматургии в документальных фильмах». Виталий Манский исчез из названия диплома.

— Изначально тема с Манским была сомнительной. Когда я выходила на предзащиту, я уже тогда чувствовала некоторую растерянность, преподаватели тоже не понимали, о чем мы можем писать, а о чем нельзя. Когда всё только начиналось в феврале, я подумала, что писать про Манского лучше не стоит. Аргументировали изменение темы тем, что там есть фильм «Свидетели Путина», и на тот момент, как мне кажется, всё, что было связано с политикой, преподавателей как-то пугало. На предзащите к нам как раз подходил один из них и говорил, что не нужно писать или говорить что-то лишний раз, так как никто не знает, что будет дальше. В общем, немного смутная история, — объясняет Алиса.