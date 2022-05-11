Экс-министр культуры НСО Ярославцева вновь возглавила НИМРО — он курирует ЕГЭ и ОГЭ
Она уже возглавляла институт в течение 7 лет
Наталья Ярославцева, которая в апреле покинула пост министра культуры Новосибирской области, вернулась на свою прежнюю должность — руководителя ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития образования» (НИМРО).
Институт создали в 2002 году для проведения эксперимента по внедрению Единого государственного экзамена. Сейчас организация занимается проведением ЕГЭ и ОГЭ в регионе, монитоингом и исследованием системы образования, дополнительным профессиональным образованием.
Информация о том, что Наталья Ярославцева стала директором учреждения, находится в базе «Контур.Фокус». В самом НИМРО корреспонденту НГС подтвердили эту информацию, что бывший министр вернулась на должность 12 апреля. С 2020 года институт возглавлял Сергей Кондратьев, который теперь стал заместителем директора.
Наталья Ярославцева впервые стала министром культуры Новосибирской области в 2010 году. Она покинула пост по собственному желанию в 2013 году и возглавила НИМРО. Параллельно чиновница руководила общественным советом по культуре при региональном министерстве культуры. В июле 2020-го она снова возглавила минульт. 11 апреля 2022 года губернатор Андрей Травников объявил, что Наталья Ярославцева покидает свой пост.
Слухи о возможном уходе Натальи Ярославцевой с поста появились до официального заявления властей. НГС выяснил, с чем могло быть связано такое решение. Читайте об этом в нашем материале.