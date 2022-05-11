СЕЙЧАС +10°С
Пробки 4/10
usd 67.38
eur 71.10
Тема дняЭкс-министр культуры НСО возглавила НИМРО
Все новости
Все новости

Экс-министр культуры НСО Ярославцева вновь возглавила НИМРО — он курирует ЕГЭ и ОГЭ

Она уже возглавляла институт в течение 7 лет

34
Ранее Наталья Ярославцева уже возглавляла НИМРО

Ранее Наталья Ярославцева уже возглавляла НИМРО

Поделиться

Наталья Ярославцева, которая в апреле покинула пост министра культуры Новосибирской области, вернулась на свою прежнюю должность — руководителя ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития образования» (НИМРО).

Институт создали в 2002 году для проведения эксперимента по внедрению Единого государственного экзамена. Сейчас организация занимается проведением ЕГЭ и ОГЭ в регионе, монитоингом и исследованием системы образования, дополнительным профессиональным образованием.

Информация о том, что Наталья Ярославцева стала директором учреждения, находится в базе «Контур.Фокус». В самом НИМРО корреспонденту НГС подтвердили эту информацию, что бывший министр вернулась на должность 12 апреля. С 2020 года институт возглавлял Сергей Кондратьев, который теперь стал заместителем директора.

Наталья Ярославцева впервые стала министром культуры Новосибирской области в 2010 году. Она покинула пост по собственному желанию в 2013 году и возглавила НИМРО. Параллельно чиновница руководила общественным советом по культуре при региональном министерстве культуры. В июле 2020-го она снова возглавила минульт. 11 апреля 2022 года губернатор Андрей Травников объявил, что Наталья Ярославцева покидает свой пост.

Слухи о возможном уходе Натальи Ярославцевой с поста появились до официального заявления властей. НГС выяснил, с чем могло быть связано такое решение. Читайте об этом в нашем материале.

По теме 5

ЕГЭкадрыМинистерство культуры НСО
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2