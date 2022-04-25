В Кузбассе учеба в школах началась с поднятия флага и гимна: когда такое введут в Новосибирске
Минобр НСО получил методические рекомендации от Минпросвещения
Сегодня, 25 апреля, в школах Кемеровской области учебную неделю начали с поднятия флага и исполнения гимнов РФ и Кузбасса. Градоначальники пишут, что эти мероприятия будут проходить в еженедельном формате, сообщает NGS42.RU. В Министерстве образования Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, школьников региона такое нововведение ждет с 1 сентября.
Но уже сегодня учебную неделю с поднятия флага и исполнения гимна начали в Сибирском авиационном кадетском корпусе им. А. И. Покрышкина. Такое начало недели для кадетов не новшество, но в этот раз церемонию провели по новым методическим рекомендациям Минпросвещения РФ.
— Они его и до этого поднимали. Кадетские корпуса регулярно поднимают флаг. Только сейчас в рамках методических рекомендаций Министерства просвещения с 1 сентября во всех школах должны делать это по понедельникам — поднимать флаг, исполнять гимн, — объяснил корреспонденту НГС министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
Министр отметил, что ведомство получило методические указания от Минпросвещения уже 25 апреля хотя бы в одной школе провести такую церемонию, что и было сделано. Пока не у всех учреждений есть возможность проводить ее каждый понедельник.
— Не во всех школах есть флагштоки, но на них будет федеральное финансирование, — добавил министр.
С 1 сентября нового учебного года школьники будут начинать каждую учебную неделю с исполнения гимна. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов еще в середине апреля. Ранее министр просвещения рассказал, что с 1 сентября следующего учебного года школьникам начиная с первого класса начнут преподавать историю.