В Кузбассе учеба в школах началась с поднятия флага и гимна: когда такое введут в Новосибирске

Сегодня, 25 апреля, в школах Кемеровской области учебную неделю начали с поднятия флага и исполнения гимнов РФ и Кузбасса. Градоначальники пишут, что эти мероприятия будут проходить в еженедельном формате, сообщает NGS42.RU. В Министерстве образования Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, школьников региона такое нововведение ждет с 1 сентября.

Но уже сегодня учебную неделю с поднятия флага и исполнения гимна начали в Сибирском авиационном кадетском корпусе им. А. И. Покрышкина. Такое начало недели для кадетов не новшество, но в этот раз церемонию провели по новым методическим рекомендациям Минпросвещения РФ.

