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В Кузбассе учеба в школах началась с поднятия флага и гимна: когда такое введут в Новосибирске

Минобр НСО получил методические рекомендации от Минпросвещения

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Такое начало недели для кадетов не новшество, но сегодня церемонию провели по новым методическим рекомендациям Минпросвещения РФ

Такое начало недели для кадетов не новшество, но сегодня церемонию провели по новым методическим рекомендациям Минпросвещения РФ

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Сегодня, 25 апреля, в школах Кемеровской области учебную неделю начали с поднятия флага и исполнения гимнов РФ и Кузбасса. Градоначальники пишут, что эти мероприятия будут проходить в еженедельном формате, сообщает NGS42.RU. В Министерстве образования Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, школьников региона такое нововведение ждет с 1 сентября.

Но уже сегодня учебную неделю с поднятия флага и исполнения гимна начали в Сибирском авиационном кадетском корпусе им. А. И. Покрышкина. Такое начало недели для кадетов не новшество, но в этот раз церемонию провели по новым методическим рекомендациям Минпросвещения РФ.

— Они его и до этого поднимали. Кадетские корпуса регулярно поднимают флаг. Только сейчас в рамках методических рекомендаций Министерства просвещения с 1 сентября во всех школах должны делать это по понедельникам — поднимать флаг, исполнять гимн, — объяснил корреспонденту НГС министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Министр отметил, что ведомство получило методические указания от Минпросвещения уже 25 апреля хотя бы в одной школе провести такую церемонию, что и было сделано. Пока не у всех учреждений есть возможность проводить ее каждый понедельник.

— Не во всех школах есть флагштоки, но на них будет федеральное финансирование, — добавил министр.

С 1 сентября нового учебного года школьники будут начинать каждую учебную неделю с исполнения гимна. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов еще в середине апреля. Ранее министр просвещения рассказал, что с 1 сентября следующего учебного года школьникам начиная с первого класса начнут преподавать историю.

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