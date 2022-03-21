«Учат не думать, а впитывать, что дают»: как не надо говорить с детьми о спецоперации — мнение директора колледжа

Надо развивать у детей критическое мышление, учить их думать. Маленькие дети тоже способны до всего дойти самостоятельно. Задал мне ребенок вопросы, ему просто интересно. Такой вот «вопрос-ответ».



— А как спят солдаты?



— В палатках.



— А если не в палатках, то в доме?



— Может, и в доме, но для этого нужно найти и занять чужой дом, который принадлежит не тебе.

