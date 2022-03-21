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Сергей Чернышов

Кандидат исторических наук, директор Новосибирского городского открытого колледжа
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Сергей Чернышов

Кандидат исторических наук, директор Новосибирского городского открытого колледжа
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«Учат не думать, а впитывать, что дают»: как не надо говорить с детьми о спецоперации — мнение директора колледжа

Колонка о том, почему не нужно школьникам навязывать конкретное мнение

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В какой момент нужно начинать патриотическое воспитание детей?

В какой момент нужно начинать патриотическое воспитание детей?

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Кажется, спецоперация российской армии на Украине в последнее время захватила всё информационное пространство вокруг. Но если у взрослых остается возможность самим выбирать источники информации о ней, чтобы сопоставить их и сделать какой-то вывод, то детям централизованно в школах предоставляют конкретную позицию без особой возможности усомниться в ней. Насколько допустимо в информационном веке подобным образом говорить с детьми на такие темы — порассуждал директор негосударственного новосибирского колледжа «Новоколледж», кандидат исторических наук Сергей Чернышов.

В первую очередь нужно понять, что дети всё понимают и прекрасно могут добывать информацию без нас. Моему ребенку восемь лет, он учится во втором классе. Я с ним очень не хотел разговаривать по поводу текущих событий, связанных с Украиной. Он ко мне подошел на днях и спросил, где сейчас [спецоперация] идет. Я в ответ спросил, откуда он узнал. Так вот, есть разные блогеры, в том числе, которые на Украине живут. Они в своих видео рассказывали, как у них все эти действия начались. Они писали, что встречают утро в бомбоубежище, например. Конечно, сейчас можно всё списать на какую-то там «информационную войну», но надо понимать, что эти блогеры — как правило, такие же дети, которые просто делятся своим ужасом.

Надо развивать у детей критическое мышление, учить их думать. Маленькие дети тоже способны до всего дойти самостоятельно. Задал мне ребенок вопросы, ему просто интересно. Такой вот «вопрос-ответ».

— А как спят солдаты?

— В палатках.

— А если не в палатках, то в доме?

— Может, и в доме, но для этого нужно найти и занять чужой дом, который принадлежит не тебе.

— А что люди делают, когда узнают о [спецоперации]?

— Мы же сейчас с тобой едим, хотя знаем о [спецоперации].

— А что мы делаем?

— Ничего не делаем.

Нельзя ребенку навязывать мнение. Кто-то там думает, что даже в 15 лет с ребенком не нужно ничего обсуждать. Это глупость полная. Всё они понимают. Современные дети находят сами, что им интересно. Люди думают, что если детям не показать на уроке фильм про дворец в Геленджике, то про него не узнают никогда? Ну, не бывает же так. Невозможно детей от всего оградить.

Говорим мы с детьми об этом или не говорим, они всё прекрасно знают и на всё имеют точку зрения, благо они современные дети. Мне кажется, что нам с детьми не хватает нейтральных разговоров. Обсуждения подобных тем всегда какие-то поляризованные — не может мир быть только черным или только белым. Особенно странно, когда говорят, что все вокруг плохие, а мы — хорошие.

Мы с преподавательским составом колледжа посовещались и высказали открыто свою позицию в соцсетях и чатах, где есть наши ученики и их родители. Эта позиция неполитическая, образование должно быть вне политики. Радует, что эту позицию поддержал и Общественный совет при Министерстве образования Новосибирской области.

Наша позиция простая: да, проблема существует, мы все тревожимся, это нормально, давайте вместе про это разговаривать и как-то решать проблему. Наш план действий — это, прежде всего, не замалчивать проблему и работать с тревожностью студентов. Первый шаг — специальная встреча психологического клуба.

Нас в чате колледжа спросили, можно ли, чтобы с ученицей пришла сестра. Девочке 14 лет, ее подруга живет в Херсонской области, они переписываются в вотсапе. Подруга рассказала ей о бомбежках, о том, как <...>. Бог с ними, с нашими политическими позициями, давайте проговорим вот с этой конкретной девочкой о том, как с этим жить. Родители не всегда могут правильно объяснить и поддержать.

Большинство российских школ абсолютно авторитарны. Массовая школа — это не про образование. Вообще школы в России похожи на «Джуманджи». Тебя на 11 лет загоняют в джунгли и говорят — вот там, на той стороне, выход. По пути на тебя будут падать ядовитые змеи, кусать пауки, кто-то тебя хочет съесть, тебя возьмут в плен дикие племена, а тебе просто нужно выжить. Вот это и есть массовая российская школа. Никого не интересует твое мнение, будь ты школьник, учитель, директор — выживай, как хочешь.

Причем директор может быть отличный, никакой не тиран, не балбес. Но ему тоже сверху директивы всякие приходят. Один директор мне показывал приказ из Департамента образования о проведении конкурса, направленного на пропаганду вакцинации под названием «Папа, мама, я — привитая семья!» И никто с этим сделать ничего не может.

У нас есть прекрасные учителя в школах. Но когда в классах по 37 человек, и из них треть не говорит по-русски, то сложно работать. К нам пришла работать учительница начальных классов после обычной школы. Очень хотела заниматься с детьми, но такое количество учеников в классе и такой контингент означают, что весь урок ты будешь поддерживать дисциплину и усиленно «давать программу». И получала она при этом 18 тысяч рублей — потому что без стажа, без категорий и так далее. Так российская школа, например, потеряла прекрасного молодого педагога, которая искренне хотела работать с детьми.

СЮЖЕТ

Спецоперация на УкраинеСпецоперация на Украине

Спрашивают детей на уроке истории о причинах Второй Мировой войны, потом говорят записывать: первая, вторая, третья — вот и все причины! Я представляю, если бы маршала Жукова спросили о причинах войны. Думаю, он бы так не ответил просто, а какой-то учитель истории запросто формулирует причины. Так и получается, что школа направлена на то, чтобы дети не думали, а впитывали то, что дают.

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воспитание молодежи
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