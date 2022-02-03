Стала известна дата, когда начнут выдавать сухпайки школьникам на дистанте в Новосибирске

Сухой паек школьникам Новосибирска, находящимся на дистанте, начнут выдавать завтра — 4 февраля. Об этом на пресс-конференции сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
— Хочу напомнить, что начальная школа не перешла на дистанционное образование. Они учатся в очном формате. И они обеспечены горячим бесплатным питанием по закону, — отметил мэр. — Потребовалось некоторое время, чтобы учесть всех ребятишек по определенным категориям, которые старше, с 5 по 11 классы, но тоже имеют право на бесплатное питание. Как правило, это дети из малообеспеченных семей, с ОВЗ и
Школьники с 5 по 10 класс и 11-классники будут учиться дистанционно до 13 февраля. Первоклассники временно находятся на каникулах.
Вчера стало известно, что в Новосибирской области могут на неделю продлить дистанционное обучение в школах, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом ухудшится. Пока власти приняли решение о переводе детей на домашнее обучение с 30 января по 13 февраля.
Вчера министр образования Новосибирской области ответил на вопросы читателей НГС в прямом эфире.